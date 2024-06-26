25 червня ЗСУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото
Військову частину, де загорілися два склади з трьома тисячами снарядів атакували два безпілотники
25 червня Україна завдала удару по польовому складу боєприпасів російської армії у Воронезькій області. Крим.Реалії опублікували супутниковий знімок наслідків удару.
Супутник Planet Labs 25 червня зробив фото, на якому видно пожежу на складі боєприпасів в Ольховатці Воронезької області.
«На фотографії видно щонайменше 2 осередки пожежі, що відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на вівторок», – пише видання.
Відомо, що склад розташований на території колишньої ферми. Телеграм-канал ASTRA зазначив, що військову частину, де загорілися два склади з трьома тисячами снарядів атакували два безпілотники.
Нагадаємо, що у ніч на 25 червня БпЛА атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.
Коментарі — 0