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25 червня ЗСУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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25 червня ЗСУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Військову частину, де загорілися два склади з трьома тисячами снарядів атакували два безпілотники

25 червня Україна завдала удару по польовому складу боєприпасів російської армії у Воронезькій області. Крим.Реалії опублікували супутниковий знімок наслідків удару.

Супутник Planet Labs 25 червня зробив фото, на якому видно пожежу на складі боєприпасів в Ольховатці Воронезької області. 

25 червня ЗСУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області: супутникове фото фото 1

«На фотографії видно щонайменше 2 осередки пожежі, що відповідає розповідям місцевих жителів про два дрони, які атакували склад у ніч на вівторок», – пише видання.

Відомо, що склад розташований на території колишньої ферми. Телеграм-канал ASTRA зазначив, що військову частину, де загорілися два склади з трьома тисячами снарядів атакували два безпілотники. 

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня БпЛА атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Теги: вибух росія ЗСУ війна Україна безпілотник ракетна атака

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