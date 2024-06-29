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Україна запустили серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна запустили серійне виробництво далекобійних ударних безпілотників
Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів
фото: heroesukraine.org

Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів

Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км. Про це в ексклюзивному інтерв’ю armyinform заявив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Сметанін нагадав, що Україна вже успішно розгорнула масове виробнитцво FPV-дронів.

«Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво», – наголосив гендиректор Укроборонпрому.

Герман Сметанін розповів, що Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість.

«Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа – хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її», – зауважив гендиректор.

Нагадаємо, що на збройовій виставці в Парижі представили розвідувальні БпЛА Hornet XR, які напередодні були випробувані на фронті в Україні. Виробником дрона є литовська компанія Granta Autonomy, співробітники якої того року провели чимало часу в Україні, тестуючи та покращуючи канали передачі даних своїх дронів.

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Теги: безпілотник Україна війна технології

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