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У Брюсселі стартувало засідання «Рамштайн» з питань оборони України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Брюсселі стартувало засідання «Рамштайн» з питань оборони України
фото скріншот відео

50 країн Контактної групи розпочали 23-тю щомісячну зустріч

Сьогодні, 13 червня, у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 23-є засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн). Про це повідомляє пресслужба місії США при НАТО у X.

«50 країн Контактної групи з питань оборони України збираються, щоб розпочати 23-тю щомісячну зустріч під головуванням міністра оборони США Остіна», – ідеться у повідомленні.

Як повідомив Остін, Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України. «Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами», – заявив глава Пентагону.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, де пройде засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн).

До відома, темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі «Рамштайн» буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.

До слова, речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Теги: озброєння США Ллойд Остін

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