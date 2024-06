У Брюсселі стартувало засідання «Рамштайн» з питань оборони України

Сьогодні, 13 червня, у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін відкрив 23-є засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Раймштайн). Про це повідомляє пресслужба місії США при НАТО у X.

«50 країн Контактної групи з питань оборони України збираються, щоб розпочати 23-тю щомісячну зустріч під головуванням міністра оборони США Остіна», – ідеться у повідомленні.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs