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Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Україна атакувала аеродром стратегічної авіації Росії в місті Енгельсі Саратовської області
фото з відкритих джерел

Подальші успішні атаки на російські аеродроми змусять РФ продовжувати розосереджувати свою авіацію

Упродовж червня російська армія підтримувала тиск на лінію фронту в Україні за допомогою тактичної авіації. Проте за останній тиждень окупанти змінили тактику. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначає британська розвідка, протягом червня 2024 року російська авіація чинила тиск на передову лінію в Україні за допомогою тактичної авіації, тоді як дрони-камікадзе продовжували завдавати ударів по тиловій інфраструктурі та військових цілях. 

Однак у період з 12 по 18 червня російська авіація дальнього радіуса змінила фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські військово-повітряні бази, що майже напевно було викликано розчаруванням успіхами українських авіаударів, а також, ймовірно, підкреслює занепокоєння Росії щодо майбутнього використання літаків F-16.

Крім цього, серія скоординованих українських атак по Криму призвела до знищення критично важливих елементів російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

«Ці успіхи підкреслюють боротьбу Росії за захист своїх активів у Криму, попри їхню гордість і значні економічні витрати на протиповітряну оборону. Хоча ймовірно, що Росія зможе швидко замінити системи, продовження виснаження, ймовірно, змусить Росію використовувати обладнання з інших територій, як вона робила раніше, якщо вона хоче зберегти свою щільність покриття протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Розвідники вважають, що подальші успішні українські атаки на російські аеродроми, такі як Моздок, Ахтубінськ і нещодавно Морозовськ швидше за все змусять Росію продовжувати політику розосередження авіації, що базується далі від лінії фронту. Це, майже ймовірно, призведе до збільшення втоми літаків і екіпажів, оскільки збільшиться час польотів. Не виключено, що втрата винищувача-бомбардувальника Су-34 в Північній Осетії, на півдні Росії, 12 червня була пов'язана саме з цим.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

Раніше безпілотники Служби безпеки України у ніч проти 19 травня поцілили по військовому аеродрому «Кущевська».

До слова, 5 квітня Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром Морозовськ у Росії. Щонайменше шість літаків ворога знищено, а ще вісім суттєво пошкоджені.

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Теги: росія британська розвідка окупанти безпілотник війна аеродром

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