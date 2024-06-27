США можуть відправити військових фахівців до України – Daily Mail

Daily Mail: У разі схвалення владою США зміни щодо політики відправки військових можуть набути чинності цього року

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість скасування заборони розміщення американських військових в Україні. Про це пише видання Daily Mail з посиланням на слова відразу чотирьох американських чиновників.

«Чиновники розглядають ідею про те, щоб військових підрядників можна було допустити для допомоги в обслуговуванні та ремонті американських систем озброєння. Це ознаменувало б величезну зміну в політиці Пентагону, оскільки він намагається допомогти українським силам взяти верх після двох років боротьби з Росією», – йдеться у матеріалі.

Одна з причин, через які США задумалися про розміщення військових підрядників в Україні, – постачання винищувачів F-16, які є вкрай складними в обслуговуванні та швидко вийдуть з ладу без професійного ремонту. Також чиновники зазначають, що велика кількість вже поставленого озброєння не може бути використана Києвом через необхідність ремонту, який можуть зробити лише іноземні компетентні фахівці.

«Ситуація стане ще більш актуальною, коли пізніше цього року Україна отримає літаки F-16, надзвичайно складну систему, яка ніколи не потребуватиме регулярного обслуговування висококваліфікованим персоналом», – пишуть британські журналісти.

Daily Mail зазначило, що зараз військові підрядники надають свої послуги Україні тільки з відеозв'язку і на високому рівні ідея про їхнє відправлення обговорюватиметься ще не дуже скоро.

У разі схвалення зміни можуть набути чинності цього року, додали чиновники, що дозволить американським компаніям отримувати контракти з Міністерством оборони США на роботу в Україні вперше після вторгнення Росії.

25 червня про плани Вашингтона зняти заборону розміщення військових підрядників на території України повідомляв телеканал CNN. Як зазначали джерела телеканалу, необхідність цього кроку пояснюється некваліфікованою роботою українських механіків із обслуговування американської техніки.

Раніше стало відомо, що США оголосять про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму близько $150 млн. Очікується, що до пакету допомоги увійдуть боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Одне з джерел повідомило, що він не знає, чи включає цей пакет допомоги ATACMS, але зазначив, що до нього точно не увійдуть касетні боєприпаси.