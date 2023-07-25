Нічна атака на Київ: влада розповіла подробиці

Росіяни знову застосували по стоолиці «Шахеди»

Уночі 25 липня сили протиповітряної оборони України виявили і знешкодили всі повітряні цілі, якими ворог намагався атакувати Київ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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«Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала три години. Попередньо, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Нагадаємо, у Києві та області повітряна тривога лунала приблизно з 1:57 до 5:01. Також небезпека фіксувалася у східних, південних, північних, центральних і низці західних регіонів. Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичним озброєнням.

У ніч на 25 липня у Київській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. До цього сили ППО працювали на підступах до столиці.