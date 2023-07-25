Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Київ: влада розповіла подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: влада розповіла подробиці
Усі ворожі цілі знищені нашими силами ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни знову застосували по стоолиці «Шахеди»

Уночі 25 липня сили протиповітряної оборони України виявили і знешкодили всі повітряні цілі, якими ворог намагався атакувати Київ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА. Тривога тривала три години. Попередньо, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу Shahed. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у Києві та області повітряна тривога лунала приблизно з 1:57 до 5:01. Також небезпека фіксувалася у східних, південних, північних, центральних і низці західних регіонів. Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичним озброєнням. 

У ніч на 25 липня у Київській області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони. До цього сили ППО працювали на підступах до столиці.

Теги: Київ безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки безпілотника, який нібито впав у Курчатові
У Курській області Росії біля відділку ФСБ впав дрон (фото, відео)
14 липня, 03:39
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії
Атака дронів і новий пакет військової допомоги від Британії: головне за ніч
12 липня, 07:17
Неповнолітні студенти коледжу «Алабуга Політех» конструюють безпілотники
У Татарстані російські студенти конструюють «Шахеди»: розслідування
Вчора, 23:57

Новини

Нічна атака на Київ: влада розповіла подробиці
Нічна атака на Київ: влада розповіла подробиці
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
Влада Київщини закликає змінити герб і прапор області
Влада Київщини закликає змінити герб і прапор області
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
У столиці зафіксовано новий рекорд добової кількості опадів
У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині
У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині
Плата за паркування у Києві повертається: названо дату
Плата за паркування у Києві повертається: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
104K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
57K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
39K
Французький воротар забив автогол століття у матчі Ліги конференцій (відео)
27K
Власники одного з найбільших банків України намагалися вивести мільярдні активи за кордон
25K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони

Новини

Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
Вчора, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
Вчора, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Вчора, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Вчора, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту