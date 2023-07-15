Метінвест Політехніка готуватиме для України професіоналів світового рівня – Риженков

«Якщо удасться зберегти таку динаміку, Метінвест Політехніка буде тим самим постачальником кадрів світового рівня, які потрібні Україні»

Попри війну університет запрацював за планом: набрали понад 400 студентів, вони навчаються

Метінвест Політехніка, перший приватний технічний університет України, мав розпочати роботу в Маріуполі, проте через війну був змушений проводити перший рік своєї історії онлайн. Після перемоги університет має намір повернутися до Маріуполя і побудувати там ультрасучасний комплекс. А поки виш набрав 400 студентів, з яких підготують висококласних спеціалістів для відновлення України. Про це розповів у інтерв’ю генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

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«Ми не змогли побудувати сталеву будівлю, яка була б символом нового Маріуполя. Але це не трагедія. Повернемось – побудуємо, може, дещо інше побудуємо, зокрема й Політехніку. Можливо, це буде щось на зразок лондонського Shard, але в Маріуполі», – обіцяв Риженков.

Він розповів, що попри війну університет запрацював за планом: набрали понад 400 студентів, вони навчаються. Наразі університет готується до нового набору.

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«Якщо удасться зберегти таку динаміку, Метінвест Політехніка буде тим самим постачальником кадрів світового рівня, які потрібні Україні. І ми працюємо над тим, аби встигнути їх підготувати до перемоги України у війні», – резюмував Риженков.

Раніше Метінвест Політехніка повідомляв, що за результатами набору студентів найбільш затребуваними спеціальностями виявилися такі освітні напрями, як металургія, комп’ютерні науки, цивільна безпека, охорона праці, вартісне управління бізнесом, матеріалознавство, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також технології захисту навколишнього середовища, менеджмент та бізнес-аналітика.