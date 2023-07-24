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Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Москву: розвідка повідомила деталі
Безпілотник атакував будинок поблизу міноборони РФ
фото: соцмережі

До вибухів у Москві причетні українські розвідники 

Нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Крім того, джерела натякнули на те, що «всі пташки долетіли до Москви».

Як повідомлялося, на світанку 24 липня у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Зокрема, на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією. Також місцеві пабліки повідомляють, що безпілотник атакував будинок поблизу міноборони.

У бізнес-центрі на вулиці Лихачова після вибухів здійнявся дим та невелике загоряння. Також на Комсомольському проспекті внаслідок вибуху були пошкоджені вікна в одній із будівель, і рух транспорту був перекритий поліцією.

Міноборони РФ заявило, що вранці 24 липня нібито було припинено спробу Києва здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території Москви.

Теги: розвідка Міноборони бізнес Міноборони РФ Україна безпілотник Москва

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