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Атака дронів і новий пакет військової допомоги від Британії: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів і новий пакет військової допомоги від Британії: головне за ніч
Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії
фото: Reuters

Окупанти знову направили на столицю «Шахеди»

Минулої ночі російські загарбники знову тероризували Україну дронами. Повітряна тривога оголошувалася в центральних і північних областях. На підступах до Києва сили протиповітряної оборони збивали ворожі безпілотники. Також стало відомо, що Велика Британія надає Україні новий пакет допомоги вартістю 65 млн доларів. Між тим, за даними ЗМІ, В адміністрації американського президента Джо Байдена обговорюється надання Києву далекобійних ракет Atacms. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 12 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака дронів

У Київській області повітряна тривога тривала з 1:12 до 3:53, у столиці – з 1:21 до 3:32. Також небезпека охоплювала північні та центральні регіони. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував ударними дронами і ракетами.

На підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони – наші воїни знищили всі «Шахеди» в повітряному просторі навколо столиці.

Новий пакет військової допомоги від Британії

Уряд Великої Британії схвалив черговий пакет допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство та країни «Великої сімки» нададуть новий транш військової підтримки. Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд виділив 65 млн доларів на ремонт обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

До того ж у межах нового траншу підтримки Британія та члени G7 нададуть на потреби Збройних сил України тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Дебати в адміністрації Байдена щодо надання Україні Atacms

В адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms. Про це повідомляє The New York Times.

Джерела видання розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні хоча б кілька керованих ракет класу «земля-земля», які зарезервовані для інших військових планів, зокрема на Корейському півострові.

Масштабна пожежа у Єкатеринбурзі

У російському місті Єкатеринбург спалахнула велика пожежа поблизу лінії електропередач та заправки. Загорілися дерев'яні піддони. Вогонь локалізовано на території площею 1,5 тис. кв. м. Про це з посиланням на МНС Росії повідомляють пропагандистські «Риа Новости», «ТАСС» і Ura.ru.

«Горять дерев'яні палети, а через вітер вогонь перекинувся на сусідні автомобілі, у яких є запас палива. Поруч із місцем пожежі розташовані заправка та лінія електропередач. Чути вибухи», – пише Ura.ru з посиланням на очевидців.

США пояснили, чому вступ України в НАТО наразі неможливий

Україну запросять до НАТО, коли всі умови будуть виконані, але зараз це неможливо, оскільки означало б втягування США у війну з Росією. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, цитує «Голос Америки».

За словами посадовця, щоб приєднатися до Альянсу, Україні треба зосередитися на укріпленні демократії та антикорупційній реформі. 

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Теги: пожежа Київ Велика Британія безпілотник ракета

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