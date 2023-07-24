Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»

«Україна не може напряму закупити в китайців дрони Mavic, а Росія якимось чином це робить у великих кількостях»

Волонтерка розповіла, що військові ЗСУ мають нині навчитись керувати новими дронами, адже тепер у них зовсім інший, специфічний тип. Про це Ольга Тесляк розповіла журналістам «Еспресо.Захід».

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«Більшість підрозділів, якими я опікуюся, пройшли навчання чи зараз проходять навчання на FPV дронах. Це новий вид дронів», – каже Ольга Тесляк.

«Китайська фірма DJI, яка випускає дрони Mavic 3 та Mavic3 Combо, зняла їх з виробництва. Тож по Європі знайти ці «пташки» надзвичайно важко. Ми витягуємо залишки, які десь в якихось країнах залишилися», – зазначила вона і додала, що ці нові «Мавіки» важче прошиваються. Є певна специфіка в роботі.

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«Не озвучено, що Китай повністю співпрацює з Росією, але ми це відчуваємо. Чомусь Україна не може напряму закупити в китайців ці дрони, а Росія якимось чином це робить і у великих кількостях. На щастя, в нас почали виготовляти FPV дрони, вони трошки дешевше виходять, ніж «Мавіки». Але їх і порівнювати не можна. Бо це різний вид дронів. Це як «Жигулі» й «Мерседес». Обидва автомобілі, але мають різну специфіку», – визнає волонтерка.

Зараз військові, які вчилися працювати з «Мавіками», мають перевчатись для користуватися іншим новішим типом дронів.

«Мавік, який ми купували, під'єднувався до планшета, і кожен пілот мав пульт. FPV дрон перекладається як «погляд від першої особи». Тобто пілот вдягає спеціальні окуляри і, як у 3D-просторі – летить. Тож у кермувальників таких дронів має бути інший вестибулярний апарат сформований. Не кожен може літати на цьому дроні. У керуванні вони швидші й маневровніші. Тому військові мають пройти зовсім інше навчання», – вважає Тесляк.

Нагадаємо, за 17 місяців війни Китай продав Росії, зокрема, бронежилети, оптичні приціли для тепловізорів і дрони. Усе це використовують у війні проти України. Водночас імпорт китайських товарів в Україну різко скоротився.

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Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 млн – це у 30 разів більше, ніж Україна. Також Китай експортував до Росії на 69% більше кераміки, яка використовується в бронежилетах, – на понад $225 млн. Експорт китайської кераміки в Україну впав на 61% – лише до $5 млн. Про це свідчать дані китайської та української митниць.

Одна з китайських компаній, яка, імовірно, постачає Росії товари, має назву Shanghai H Win. На фото, опублікованих на сайті компанії, зображений високого чоловіка, який оглядає бронежилети на заводі. У підпису до фото йдеться, що це клієнт Shanghai H Win. Журналісти припустили, що цей чоловік – росіянин.

Представник компанії сказав, що Shanghai H Win не дозволяють експортувати напряму до Росії, поки китайські військові не видадуть сертифікат і не отримають документальне підтвердження кінцевого клієнта. Однак, у компанії не змогли пояснити журналістам, хто це, а згодом фото загадкового клієнта зникло з сайту Shanghai H Win.

Журналісти також дізналися, що сотні тисяч бронежилетів і касок у Shanghai H Win закупила російська підставна фірма «Сільва», зареєстрована в Бурятії. А російська компанія «Ріка» закупила тепловізорів на $11 млн.