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Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай припиняє випуск дронів Mavic. Волонтерка розповіла, як ЗСУ стають на нові «крила»
Волонтери шукають по Європі останні дрони Mavic
фото: Ольга Тесляк

«Україна не може напряму закупити в китайців дрони Mavic, а Росія якимось чином це робить у великих кількостях»

Волонтерка розповіла, що військові ЗСУ мають нині навчитись керувати новими дронами, адже тепер у них зовсім інший, специфічний тип. Про це Ольга Тесляк розповіла журналістам «Еспресо.Захід». 

«Більшість підрозділів, якими я опікуюся, пройшли навчання чи зараз проходять навчання на FPV дронах. Це новий вид дронів», – каже Ольга Тесляк. 

«Китайська фірма DJI, яка випускає дрони Mavic 3 та Mavic3 Combо, зняла їх з виробництва. Тож по Європі знайти ці «пташки» надзвичайно важко. Ми витягуємо залишки, які десь в якихось країнах залишилися», – зазначила вона і додала, що ці нові «Мавіки» важче прошиваються. Є певна специфіка в роботі.

«Не озвучено, що Китай повністю співпрацює з Росією, але ми це відчуваємо. Чомусь Україна не може напряму закупити в китайців ці дрони, а Росія якимось чином це робить і у великих кількостях. На щастя, в нас почали виготовляти FPV дрони, вони трошки дешевше виходять, ніж «Мавіки». Але їх і порівнювати не можна. Бо це різний вид дронів. Це як «Жигулі» й «Мерседес». Обидва автомобілі, але мають різну специфіку», – визнає волонтерка.

Зараз військові, які вчилися працювати з «Мавіками», мають перевчатись для користуватися іншим новішим типом дронів.

«Мавік, який ми купували, під'єднувався до планшета, і кожен пілот мав пульт. FPV дрон перекладається як «погляд від першої особи». Тобто пілот вдягає спеціальні окуляри і, як у 3D-просторі – летить. Тож у кермувальників таких дронів має бути інший вестибулярний апарат сформований. Не кожен може літати на цьому дроні. У керуванні вони швидші й маневровніші. Тому військові мають пройти зовсім інше навчання», – вважає Тесляк.

Нагадаємо, за 17 місяців війни Китай продав Росії, зокрема, бронежилети, оптичні приціли для тепловізорів і дрони. Усе це використовують у війні проти України. Водночас імпорт китайських товарів в Україну різко скоротився.

Цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад $100 млн – це у 30 разів більше, ніж Україна. Також Китай експортував до Росії на 69% більше кераміки, яка використовується в бронежилетах, – на понад $225 млн. Експорт китайської кераміки в Україну впав на 61% – лише до $5 млн. Про це свідчать дані китайської та української митниць.

Одна з китайських компаній, яка, імовірно, постачає Росії товари, має назву Shanghai H Win. На фото, опублікованих на сайті компанії, зображений високого чоловіка, який оглядає бронежилети на заводі. У підпису до фото йдеться, що це клієнт Shanghai H Win. Журналісти припустили, що цей чоловік – росіянин.

Представник компанії сказав, що Shanghai H Win не дозволяють експортувати напряму до Росії, поки китайські військові не видадуть сертифікат і не отримають документальне підтвердження кінцевого клієнта. Однак, у компанії не змогли пояснити журналістам, хто це, а згодом фото загадкового клієнта зникло з сайту Shanghai H Win.

Журналісти також дізналися, що сотні тисяч бронежилетів і касок у Shanghai H Win закупила російська підставна фірма «Сільва», зареєстрована в Бурятії. А російська компанія «Ріка» закупила тепловізорів на $11 млн.

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Теги: експорт Китай імпорт військові навчання Україна безпілотник пілот

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