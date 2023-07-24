Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві

Російським телеканалам надіслали заборону висвітлювати атаку безпілотників по Москві за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин

Російським каналам заборонили висвітлювати атаку БПЛА на Москву. Як стало відомо одному з російських ЗМІ від кількох джерел, співробітникам холдингу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії – Росія-24 і Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин. При цьому у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотники ще були.

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«Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть спільні плани вулиць. І добивати хрон (хронометраж – «Главком») усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які б навіть не взяли. Тему на Росії 24 та на Москві 24 прибрали і зі шпігеля», – каже одне із неназваних джерел росЗМІ.

На РБК був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, було показано дуже багато кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з ефіру, повідомив інший співрозмовник.

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Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів міноборони та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти мешканцям. Регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все докладно.

При цьому сюжети про атаку безпілотників на Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету саме про це.

Декілька безпілотників атакували Москву в понеділок вранці. За даними міноборони РФ, було два БПЛА. Один із них упав неподалік будівлі міноборони. Один із безпілотників упав на Комсомольському проспекті. Постраждала одна з будівель поряд з університетом, де знаходиться хакерська група APT28 (Fancy Bear). Очевидно, удар міг бути спрямований на цей конкретний об'єкт.

У лютому 2022 року група хакерів Fancy Bear зробила масовану атаку на українські сайти. Крім DDOS-атак на державні ресурси, вони розповсюджували шкідливі програми через клоновані урядові сайти – наприклад, через фальшиву петицію на підтримку Зеленської, написану ламаною українською мовою.

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Нагадаємо, вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками.

До слова, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою.