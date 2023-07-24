Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві
Декілька безпілотників атакували Москву в понеділок вранці
фото з відкритих джерел

Російським телеканалам надіслали заборону висвітлювати атаку безпілотників по Москві за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин

Російським каналам заборонили висвітлювати атаку БПЛА на Москву. Як стало відомо одному з російських ЗМІ від кількох джерел, співробітникам холдингу Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії – Росія-24 і Москва-24, а також РБК і деяким регіональним телеканалам надіслали заборону на цю тему за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин. При цьому у 10-годинному випуску повідомлення про безпілотники ще були.

«Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями та наслідками, навіть спільні плани вулиць. І добивати хрон (хронометраж – «Главком») усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які б навіть не взяли. Тему на Росії 24 та на Москві 24 прибрали і зі шпігеля», – каже одне із неназваних джерел росЗМІ.

На РБК був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, було показано дуже багато кадрів, інтерв'ю очевидців, на місці були кореспонденти, але все це теж довелося прибрати з ефіру, повідомив інший співрозмовник.

Тему атаки безпілотників продовжили лише у вигляді коротких коментарів міноборони та мера Москви Сергія Собяніна, який пообіцяв допомогти мешканцям. Регіональні канали попросили не акцентувати цю тему в ефірі, але в мережах залишили все докладно.

При цьому сюжети про атаку безпілотників на Крим показувати не забороняли, зокрема, демонструвати кадри звідти. Тому багато каналів розпочинали випуски з сюжету саме про це.

Декілька безпілотників атакували Москву в понеділок вранці. За даними міноборони РФ, було два БПЛА. Один із них упав неподалік будівлі міноборони. Один із безпілотників упав на Комсомольському проспекті. Постраждала одна з будівель поряд з університетом, де знаходиться хакерська група APT28 (Fancy Bear). Очевидно, удар міг бути спрямований на цей конкретний об'єкт.

У лютому 2022 року група хакерів Fancy Bear зробила масовану атаку на українські сайти. Крім DDOS-атак на державні ресурси, вони розповсюджували шкідливі програми через клоновані урядові сайти – наприклад, через фальшиву петицію на підтримку Зеленської, написану ламаною українською мовою.

Нагадаємо, вночі, 24 липня, у різних районах Москви були зафіксовані гучні вибухи. Повідомляється, що місто було атаковане безпілотниками.

До слова, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що «справедливість має довгі руки», і що «бумеранг завжди повертається до своїх метальників», судячи з усього, коментуючи інформацію про безпілотники над Москвою.

Читайте також: Україна готується до другої хвилі контрнаступу – Bild
Теги: Москва безпілотник російське телебачення росія ЗМІ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фраза «я кажу людям неприємну правду» – це перша ознака того, що людина зараз почне брехати і маніпулювати
Неприємна правда чи жахлива брехня? Вчимося розрізняти
18 липня, 12:00
Іран та Росія побили горщики через острови
Дипломатичний скандал: Іран та Росія посварилися через острови у Перській затоці
15 липня, 17:43
Андрюс Кубіліус порівняв процес приєднання України до НАТО із далекобійною ракетою проти Росії
Запрошення України до НАТО: експрем’єр-міністр Литви пояснив, який сигнал мав отримати Путін
13 липня, 09:37
Є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані
РФ перекинула снайперів до кордону з Сумщиною
10 липня, 19:26
Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту
500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля
9 липня, 08:33
Україні вдалося повернути тіла загиблих полонених в Оленівці
Теракт в Оленівці: Лубінець повідомив, що більшість тіл загиблих ідентифіковано
7 липня, 19:13
Ворог атакував Київ дронами Shahed
Нічна атака на столицю: влада повідомила подробиці
2 липня, 03:41
Незабаром ми почуємо, що ніяких вагнерів взагалі не існувало, їх вигадали українські націоналісти та західні спецслужби
Кремль швидко переписує історію ПВК «Вагнера»
30 червня, 10:24
Вагнерівці починають базуватися у Білорусі недалеко від Брянського і Смоленського напрямків
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
29 червня, 11:21

Політика

Литва ухвалила трирічний план допомоги Україні
Литва ухвалила трирічний план допомоги Україні
Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві
Кремль заборонив російським телеканалам висвітлювати атаку по Москві
Винищувачі F-16 для України: США вказали на важливий нюанс
Винищувачі F-16 для України: США вказали на важливий нюанс
ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
ООН б’є на сполох: припинення зернової угоди вже впливає на ціни на продовольство
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві
Кремль не контролює небо над стратегічними об’єктами: розвідка прокоментувала вибухи у Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
63K
Митрополит Московської церкви Агафангел після ракетного удару по Одесі прозрів
23K
«Бавовна» у Москві. Христо Грозєв пояснив, куди мали влучити дрони
18K
Контрнаступ та переговори. До чого нам готуватися
18K
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
17K
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

Новини

Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
Сьогодні, 10:42
Вибухи на Одещині та «бавовна» у Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Місцями короткочасні дощі з грозами: прогноз погоди на 24 липня
Сьогодні, 06:01
Резніков сказав, коли розпочнеться тренування українських пілотів на F-16
Сьогодні, 05:19
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту