В Україні стартували продажі «гоночного» самоката від Mercedes

В Україні з’явився електричний самокат, в розробці якого приймала участь гоночна команда Mercedes-Benz

Відтепер новий «спортивний» Mercedes в Україні можна купити приблизно за 850 євро. Щоправда, він буде двоколісним. А його максимальна швидкість складатиме 25 кілометрів на годину.

Мова йде про новинку від Xiaomi. Китайська компанія привезла в Україну електричний самокат, який розроблявся у співпраці з командою Mercedes-Benz, яка приймає участь в перегонах Formula 1.

Новинка називається Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Її світовий дебют відбувся в лютому 2021 року.

Дальність ходу самоката складає 45 кілометрів. На дисплеї можна контролювати швидкість, залишок заряду та дальність ходу, а також керувати режимами їзди для забезпечення максимально комфортного пересування.

Дисплей також може відображати стан фар та іншу інформацію. Потужність фар складає 2 Вт, вони можуть забезпечити освітленість дороги на відстані 10 метрів.

У Xiaomi Mi Scooter Pro 2 подвійні гальмівна, пневматичні шини з амортизацією та конструкція, що складається.

Важить такий транспорт 14,2 кілограма.

Модель вийде обмеженим тиражем, тому потенційним покупцям варто поспішити.

Нагадаємо, що звичайна версія Mi Scooter Pro 2 має майже всі ті самі характеристики що і версія Mercedes-AMG, але коштує значно дешевше – 500 євро.