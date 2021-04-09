В Україні стартували продажі «гоночного» самоката від Mercedes
В Україні з’явився електричний самокат, в розробці якого приймала участь гоночна команда Mercedes-Benz
Відтепер новий «спортивний» Mercedes в Україні можна купити приблизно за 850 євро. Щоправда, він буде двоколісним. А його максимальна швидкість складатиме 25 кілометрів на годину.
Мова йде про новинку від Xiaomi. Китайська компанія привезла в Україну електричний самокат, який розроблявся у співпраці з командою Mercedes-Benz, яка приймає участь в перегонах Formula 1.
Новинка називається Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Її світовий дебют відбувся в лютому 2021 року.
Дальність ходу самоката складає 45 кілометрів. На дисплеї можна контролювати швидкість, залишок заряду та дальність ходу, а також керувати режимами їзди для забезпечення максимально комфортного пересування.
Дисплей також може відображати стан фар та іншу інформацію. Потужність фар складає 2 Вт, вони можуть забезпечити освітленість дороги на відстані 10 метрів.
У Xiaomi Mi Scooter Pro 2 подвійні гальмівна, пневматичні шини з амортизацією та конструкція, що складається.
Важить такий транспорт 14,2 кілограма.
Модель вийде обмеженим тиражем, тому потенційним покупцям варто поспішити.
Нагадаємо, що звичайна версія Mi Scooter Pro 2 має майже всі ті самі характеристики що і версія Mercedes-AMG, але коштує значно дешевше – 500 євро.