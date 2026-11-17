Хакери використали сторонню платформу Optimizely для поширення шкідливого коду через сайти 178 організацій

Хакери використали платформу оптимізації вебсайтів Optimizely для поширення шкідливого коду серед відвідувачів сайтів 178 організацій. Серед потенційно уражених ресурсів – Zoom, CNN, HSBC, IKEA, Salesforce та Equifax. Зловмисники намагалися викрасти криптовалюту, платіжні дані та атакувати пристрої iPhone. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами дослідника кібербезпеки Скотта Гелма, шкідливі JavaScript-сценарії поширювалися через Optimizely – сторонній сервіс, який компанії використовують для тестування змін та оптимізації роботи своїх сайтів.

Завдяки цьому зловмисники отримали можливість впливати на відвідувачів великої кількості вебресурсів без необхідності окремо зламувати кожен із них.

Шкідливий код мав кілька функцій. Зокрема, він намагався підмінювати адреси криптовалютних гаманців реквізитами зловмисників, перехоплювати номери банківських карток під час введення платіжних даних, викрадати файли cookie та знімки екрана.

Крім того, дослідники виявили спроби завантаження експлойтів, спрямованих проти пристроїв з операційною системою iOS. Таким чином, потенційна загроза стосувалася навіть користувачів, які просто відвідували заражені сторінки.

Кібербезпекова компанія HudsonRock також повідомила, що виявила ознаки поширення шкідливого коду через сайти постраждалих організацій.

Водночас Reuters наголошує, що наразі неможливо встановити, чи були всі спроби атак успішними та скільки користувачів фактично постраждали. Також невідомі масштаби можливого викрадення коштів або персональних даних.

Компанія Salesforce повідомила, що розслідує несанкціоновані зміни у скриптах Optimizely та тимчасово вимкнула їх із міркувань безпеки.

В Equifax також перевірили можливі наслідки інциденту. Компанія припинила використання Optimizely та заявила, що не виявила доказів компрометації власних систем.

Представники IKEA повідомили, що з'ясовують, чи могла атака вплинути на цифрові сервіси компанії та її клієнтів.

На момент публікації матеріалу Optimizely, Apple, Zoom, HSBC та CNN не надали Reuters оперативних коментарів щодо інциденту.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують користувачам своєчасно оновлювати операційні системи та браузери, уважно перевіряти адреси криптовалютних гаманців перед переказами й контролювати операції за банківськими картками.

Інцидент демонструє ризики атак через сторонні програмні компоненти, які одночасно використовують десятки або сотні популярних сайтів. Водночас факт появи шкідливого коду на вебсторінці не означає автоматичного зараження кожного пристрою, з якого її відвідували.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабну кампанію поширення шкідливого програмного забезпечення через понад 100 зламаних сайтів в Україні. Зловмисники маскували небезпечний код під звичайну перевірку «Я не робот», змушуючи відвідувачів запускати програми, здатні викрадати паролі та інші персональні дані.

Також «Главком» писав про використання російськими хакерами штучного інтелекту для атак на українські державні та військові структури. Зловмисники застосовували ШІ для фішингових кампаній, викрадення інформації та отримання доступу до облікових записів посадовців.

Крім того, «Главком» повідомляв про викрадення хакерами криптовалюти на $86 млн із апаратних гаманців Coldcard. За оцінкою розробників, зловмисники могли використати штучний інтелект для аналізу програмного коду та пошуку вразливостей.