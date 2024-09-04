Вимірювання температури телефоном. Європейці отримали доступ до нової функції Google

Функція вимірювання температури від Google стала доступною в Європі

Компанія Google порадувала європейських клієнтів розширенням доступності функції вимірювання температури тіла у програмі Pixel Thermometer. Про це пише phonearena.

На першому етапі вказана функція була доступна лише користувачам у США, але тепер її дія розширена на європейський регіон. Зокрема, вона запрацювала у таких країнах: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Підтримка цієї функції буде доступна на Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. Для її використання потрібна наявність активної SIM-картки або eSIM, випущеної оператором однієї з цих країн. Додаток підтримує безліч мов, включаючи чеську, датську, голландську, англійську, естонську, фінську, французьку, німецьку, угорську, італійську, японську, латиську, литовську, норвезьку, польську, португальську, румунську, словацьку, словенську, іспанську та шведську.

Для вимірювання температури користувачі можуть провести телефоном від лоба до скроні, а результати зберігатимуться в розділі «Останні результати» на строк до семи днів, після чого вони можуть бути перенесені до облікового запису Fitbit.

До слова, російська влада вилучила понад $100 млн у компанії Google для фінансування медіа, що підтримують війну Росії в Україні. Згідно з американськими документами, у 2022 році судові пристави конфіскували ці кошти з рахунків Google в російських банках. Отримані гроші були спрямовані на підтримку пропагандистських телеканалів, таких як RT та «Царьград ТВ».