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Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, кого французька влада розшукує разом із Дуровим
Брата Павла Дурова Миколу оголошено у розшук у Франції
фото з відкритих джерел

Справа стосується відмови Telegram співпрацювати зі слідчими французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми

Французька влада видала ордер на арешт Миколи Дурова – брата генерального директора Telegram Павла Дурова, який також є співзасновником цього месенджера. Про це пише Politico із посиланням на документи французьких правоохоронців.

У документі вказується, що французьке розслідування щодо Telegram є ширшим і воно почалося на кілька місяців раніше, ніж було відомо до цього. Справа стосується відмови Telegram співпрацювати зі слідчими французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми.

Ордери на арешт Дурових видали 25 березня, після того як Telegram «не відповів» на попередній запит суду щодо ідентифікації користувача Telegram, згідно з даними Politico. Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що розслідування відкрили в липні.

У документі також наголошується на «майже повній відсутності співпраці Telegram» як з французькою, так і з європейською владою в інших випадках.

Ордери видали за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

Раніше Ірина Болгар подала до суду на засновника Telegram Павла Дурова. Вона називає себе матір'ю його трьох дітей.

Раніше стало відомо, що власник месенджера Telegram Павло Дуров допоміг понад сотні пар у 12 країнах завести дітей. Він став донором сперми та має понад 100 біологічних дітей.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у  відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

Як повідомлялося, спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Читайте також: Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
Теги: телефон бізнесмен розшук влада президент Telegram розслідування документи арешт Павло Дуров

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