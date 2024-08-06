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Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада ЄС схвалила виплату Україні майже €4,2 млрд
У межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету України цього року вже надійшло 7,9 млрд євро
фото з відкритих джерел

Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в плані України, для отримання грошей

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні першого платежу обсягом майже 4,2 млрд євро у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«В ухваленому сьогодні рішенні Рада ЄС дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені в плані України, для отримання грошей, які будуть виплачені в межах програми», – зазначено в повідомленні Ради ЄС.

Зокрема, йдеться про реформи у сферах управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовища, енергетик та розмінування.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна очікує отримати транш пізніше серпня.Як зазначає Міністерство фінансів, гроші ЄС будуть спрямовані на «першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету».

«Міжнародна допомога відіграє вирішальну роль у забезпеченні бюджетної ліквідності та збереженні макрофінансової стабільності в умовах невизначеності», – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зокрема, у межах інструменту Ukraine Facility до держбюджету України цього року вже надійшло 7,9 млрд євро.

До слова, Україна отримала безповоротний грант від США у розмірі $3,9 млрд. Кошти підуть на зарплати вчителям, медикам, рятувальникам та на соцдопомогу.

Як повідомлялося, триває робота над отриманням у серпні 4 млрд євро допомоги від Євросоюзу. Також президент України Володимир Зеленський очікує на реалізацію з партнерами використання конфіскованих російських активів на $50 млрд на користь України.

Теги: Денис Шмигаль Україна фінансування Європейський союз гроші

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