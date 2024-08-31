Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів
Офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації щодо полонених
фото з відкритих джерел

Уповноважений з прав людини пояснив, як не стати жертвою шахраїв

В Україні вирує нова хвиля шахрайства, яка пов’язана зі звільненням полонених українських захисників та пошуком зниклих безвісти. Аферисти видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки та обіцяють звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито «плату» за свої «послуги», попередив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Аби не стати жертвою шахраїв:

  • завжди перевіряйте джерела інформації;
  • ніколи не передавайте особисті дані незнайомцям та не розкривайте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;
  • остерігайтеся будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою»;
  • пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.

«Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції «допомоги» за винагороду, звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію», – попередив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, з поверненням із полону бійців НГУ «Азов» є складнощі, і родини полонених повинні про них знати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Раніше командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця. За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.

Читайте також:

Теги: гроші полон послуги звільнення Лубінець

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишніх лудоманів не буває?
Лікування ігроманії: куди бігти і що пропонує новий протокол МОЗ (документ) Здоров’я нації
2 серпня, 15:00
Іщенко потрапив у полон у 2022 році
У російському полоні помер боєць «Азову» Олександр Іщенко
31 липня, 15:03
Згідно з інформацією Дуброва, зараз таку послугу (яку покриває держава), можуть надавати 15 закладів
В Україні безоплатно проводять штучне запліднення: МОЗ повідомив про нову послугу
8 серпня, 13:07
До України артист від початку великої війни жодного разу не повертався
Винник вперше за два роки анонсував повернення на сцену: реакція українців
12 серпня, 10:55
За словами Пишного, анонс обмежень на карткові перекази «викликав шквал критики і нерозуміння»
Коли Нацбанк обмежить перекази з картки на картку: названо терміни
13 серпня, 11:36
За словами бійців, легіон готовий спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
16 серпня, 10:34
У полон ЗСУ потрапило до 2000 російських солдатів
На Курщині ЗСУ захопили у полон майже 2 тис. російських солдат – The Independent
15 серпня, 21:02
Бойовий медик Петро Конопля заявив про погане харчування та умови в обласній психіатричній лікарні №2 в Одесі
В Одесі військовий оголосив голодування на лікуванні: реакція Лубінця
23 серпня, 19:16
Зеленський: «Для мене було дуже важливим, щоб передусім сім’ї наших героїчних військових, які в полоні, розуміли, що відбувається»
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
27 серпня, 16:31

Суспільство

У Рівному медики влаштували вечірку на науковій конференції. Влада пообіцяла відповідь
У Рівному медики влаштували вечірку на науковій конференції. Влада пообіцяла відповідь
Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів
Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
День далекобійника: історія свята, привітання та листівки
Без опадів, до 31° тепла: прогноз погоди на 31 серпня
Без опадів, до 31° тепла: прогноз погоди на 31 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву
14K
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
7610
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua