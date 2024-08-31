Нова хвиля шахрайства: зловмисники полюють на родини полонених воїнів

Офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації щодо полонених

Уповноважений з прав людини пояснив, як не стати жертвою шахраїв

В Україні вирує нова хвиля шахрайства, яка пов’язана зі звільненням полонених українських захисників та пошуком зниклих безвісти. Аферисти видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть країни-агресорки та обіцяють звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито «плату» за свої «послуги», попередив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Аби не стати жертвою шахраїв:

завжди перевіряйте джерела інформації;

ніколи не передавайте особисті дані незнайомцям та не розкривайте конфіденційну інформацію у соцмережах, навіть у приватних повідомленнях;

остерігайтеся будь-яких фінансових пропозицій, пов’язаних із «визволенням» чи «допомогою»;

пам’ятайте: офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.

«Якщо вам надійшли підозрілі пропозиції «допомоги» за винагороду, звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте кіберполіцію», – попередив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, з поверненням із полону бійців НГУ «Азов» є складнощі, і родини полонених повинні про них знати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Раніше командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця. За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.