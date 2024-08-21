Президент Чехії назвав «Північні потоки» легітимною ціллю під час війни

Петр Павел: Консенсусу в допомозі Україні в Альянсу ніколи не було, думки різнилися

Павел наголосив, що в нього немає точної інформації про те, що саме Україна стояла за атакою на магістралі

Президент Чехії Петр Павел заявив, що «Північні потоки» можуть бути стратегічними законними військовими цілями в опорі України проти російської агресії. Про це очільник Чехії заявив у подкасті PoliTalk від видання Novinky.

«Коли ведеться збройний конфлікт, він ведеться не тільки проти військових об'єктів, але й проти об'єктів стратегічного характеру. А трубопроводи є стратегічною ціллю. Якби атака була спрямована на те, щоб перекрити постачання газу і нафти в Європу і повернути гроші назад в Росію, тоді – і я кажу умовно – це була б легітимна мета», – сказав глава держави.

Павел додав, що в нього немає чіткої інформації про те, що саме Україна стояла за атакою на магістралі. На питання, чи може підозра українця та власне самої держави України в підривах «Північних потоків» зашкодити допомозі НАТО Києву, Павел сказав: «Питання не в тому, подобається нам Україна чи ні, а в тому, чи хочемо ми жити у світі, де одна країна не може напасти на іншу тільки тому, що вона більша і сильніша. Або чи хочемо ми жити у світі, де діє правило більшої палиці».

Президент заявив, що консенсусу в допомозі Україні в Альянсу ніколи не було, думки різнилися. І причетність України до підривів газопроводів теж, якщо буде доведена, може вплинути на готовність країн надавати допомогу Україні. Але немає іншого вибору, ніж їй допомагати.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох високопоставлених чиновників з питань оборони України, які або брали участь в операції, або були безпосередньо обізнані про неї, заявила про те, що операцію з підриву газопроводів «Північний потік» спланували кілька українських військових і бізнесменів.

Раніше Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

Як відомо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

До слова, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув інформацію про причетність України до підривів на газогонах «Північний потік».