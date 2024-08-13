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Зеленський пообіцяв захисникам, які воюють на Курщині, швидко виплачувати премії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський пообіцяв захисникам, які воюють на Курщині, швидко виплачувати премії
Глава держави повідомив, що в результаті операції українських військових в курській області РФ сотні російських військових здалися в полон
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску»

Українські воїни, які воюють у Курській області, отримають премії швидко та без жодної бюрократії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. 

За словами президента, сьогодні він обговорював з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента, щоб для воїнів, які виконують завдання на території Росії, були «гарантовані та швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту».

«І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску», – зазначив президент.

Також глава держави повідомив, що в результаті операції українських військових в курській області РФ сотні російських військових здалися в полон. «Головком доповідав, що наші сили контролюють 74 населених пункти в Курській області. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які це забезпечують. Знову дякую й усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали» , – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Олександр Сирський під час відеозв'язку із президентом Володимиром Зеленським повідомив, що за сьогоднішню добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. «Сьогодні взято контроль над 40 кв. км території. На сьогодні 74 населені пункти Курщини перебувають під контролем ЗСУ. Бої ведуться по всій лінії фронта. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, перебуває під контролем», – наголосив Сирський.

12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ в Курській області та заявив, що Україна контролює в Росії територію площею в 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

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Теги: Курщина Володимир Зеленський премія гроші війна

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