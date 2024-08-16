Надлишок ліквідності українських банків має допомогти будівництву зеленої генерації – Центр Разумкова

«Якщо б уряд допоміг виділити надлишкову ліквідність у вигляді кредитів держбанків «Енергоатому», то практично моментально б і закрилося питання боргу перед ДП «Гарантований покупець» по ПСО по населенню», – пояснює експерт

Держбанки мають надати кредити «Енергоатому», щоб він погасив борги на енергоринку – Центр Разумкова

В Україні спостерігається надлишок ліквідності банків, що потрібно використати для вирішення проблеми багатомільярдних боргів компанії «Енергоатом» на ринку електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зазначаючи, що таке рішення боргової кризи на енергоринку сприятиме будівництву зеленої генерації.

«Надлишок ліквідності українських банків має допомогти будівництву ВДЕ-генерації… Банки мають десятки мільярдів на власних рахунках і з користю для економіки чи навіть енергетики їх не використовують», – сказав Омельченко.

За його словами, високу ліквідність банків підтверджується звітами НБУ, а також голова НБУ нещодавно заявив, що держбанки повинні мати індивідуальні стратегії, оскільки є головними бенефіціарами профіциту ліквідності.

«Якщо б уряд допоміг виділити надлишкову ліквідність у вигляді кредитів держбанків «Енергоатому», то практично моментально б і закрилося питання боргу перед ДП «Гарантований покупець» по ПСО по населенню», – пояснює експерт.

Він зазначає, що в такому разі живі гроші б одразу пішли по всьому ланцюгу боргів між енергокомпаніями та, в решті решт, дійшли до інвесторів в зелену генерацію.

«Виплата 100% боргів за попередні роки точно стане дієвішим стимулом до будівництва ВДЕ у порівнянні з пілотними аукціонами та затвердженою стратегією», – підкреслив Омельченко.

На його думку, без термінового вирішення питання боргів «Енергоатому» урядом проблема відключень може розтягнутися не на два роки, як прогнозуєтся, а на більш тривалий період.

«Сподіваюсь, що ніхто не має хибної думки про те, що інвестори побудують нову генерацію без відповідного фінансового ресурсу», – пише експерт.

«Оперативна виплата боргів на енергоринку дозволить не гаяти час енергетикам на вирішення боргових проблем, а зосередить їхню увагу та сили на найголовнішому – будівництві нових енергетичних потужностей, котрі критично потрібні країні в найближчі роки», – підсумував Омельченко.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у станції з ВДЕ складає близько 16 млрд грн, а ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії і, відповідно, неможливість повністю розрахуватися за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ.