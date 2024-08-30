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Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку
Раніше жінка стверджувала, що Дуров нібито застосував фізичне насильство до їхнього молодшого сина
фото: instagram/missbolgar

Жінка жаліється, що доходи родини без фінансування Дурова дуже знизились

Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей Павла Дурова, розповіла, що засновник Telegram вимагав, аби вона разом із дітьми переїхала до ОАЕ. Однак коли вона відмовилася, перестав надавати їй фінансову підтримку, пише Forbes.ru

Болгар поскаржилася, що після такого рішення Дурова, рівень життя сім'ї суттєво змінився.

«Коли ми вперше летіли економ-класом, діти (які раніше літали лише на приватних літаках - ред.) запитали «звідки тут взялися інші люди», – сказала вона.

До цього ж, за словами Болгар, мільярдер за взаємною угодою оплачував усі витрати на дітей, включно з освітою. Крім цього, вона нібито могла на свій розсуд розпоряджатися коштами кредитної картки з лімітом €150 000 на місяць.

Після її відмови переїхати до ОАЕ, Дуров, за її словами, припинив підтримувати її фінансово, перестав спілкуватися з дітьми та заблокував Ірину у Telegram.

Болгар уточнила, що після цього вона з дітьми живе за гроші, які заробляє у швейцарській консалтинговій компанії.

Нагадаємо, Ірина Болгар подала до суду на засновника Telegram Павла Дурова. Вона називає себе матір'ю його трьох дітей. У позові жінка стверджує, що Дуров нібито застосував фізичне насильство до їхнього молодшого сина. Повідомляється, що позов було подано через місяці після того, як бізнесмен перестав виплачувати їй аліменти.

Раніше стало відомо, що власник месенджера Telegram Павло Дуров допоміг понад сотні пар у 12 країнах завести дітей. Він став донором сперми та має понад 100 біологічних дітей.

Як відомо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у  відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. Він все ще перебуває під вартою, а от його супутницю уже випустили.

Як повідомлялося, спецслужби ОАЕ та Франції спільно зламали телефон співзасновника Telegram Павла Дурова ще у 2017 році.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Читайте також: Засновника Telegram Павла Дурова обвинувачують у 12 злочинах
Теги: гроші Місяць бізнесмен Forbes розшук аліменти президент Telegram фінансування телефон Павло Дуров

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