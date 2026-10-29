Білл Гейтс назвав чотири професії, які навряд чи замінить ШІ

Серед напрямків, які можуть зберегти попит у майбутньому, Гейтс виділяє програмування, біологію, енергетику та професійний спорт

ШІ дедалі сильніше впливає на ринок праці

На тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав чотири професійні сфери, які, на його думку, залишатимуться затребуваними навіть за активного впровадження нових технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LADbible.

ШІ дедалі сильніше впливає на ринок праці, змінюючи процеси найму та підходи компаній до організації роботи. Водночас прогноз Гейтса щодо професій, які буде складніше повністю автоматизувати, знову привернув увагу медіа.

Серед напрямків, які можуть зберегти попит у майбутньому, Гейтс виділяє програмування, біологію, енергетику та професійний спорт.

Попри появу ШІ-інструментів для написання коду, програмісти й надалі будуть потрібні для розробки та вдосконалення складних технологічних систем. Біологи зможуть використовувати нові можливості для наукових досліджень, а фахівці енергетичної галузі – підтримувати роботу й модернізацію енергетичної інфраструктури.

Окреме місце в цьому переліку посідає професійний спорт. На відміну від багатьох інших сфер, він залежить не лише від результату, а й від фізичних здібностей спортсменів, їхньої майстерності та емоцій, які викликають змагання. Під час розмови з телеведучим Джиммі Феллоном Гейтс зауважив, що глядачам навряд чи буде цікаво спостерігати за грою комп’ютерів у бейсбол.

Водночас підприємець допускає, що в перспективі штучний інтелект зможе виконувати настільки багато завдань, що людська праця для значної частини роботи може стати необов’язковою.

Нагадаємо, співзасновник Microsoft Білл Гейтс попередив про серйозні загрози, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, які можуть проявитися вже у 2027 році. На його думку, найбільшу небезпеку становитиме використання новітніх моделей штучного інтелекту для здійснення кібератак, вимагання та маніпуляцій на фінансових ринках.

Також Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект уже достатньо потужний, аби за певних обставин спровокувати події, внаслідок яких можуть загинути до мільярда людей.