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Гейтс попередив про катастрофічний сценарій через штучний інтелект

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Гейтс попередив про катастрофічний сценарій через штучний інтелект
Білл Гейтс попередив про небезпеку ШІ
колаж: glavcom.ua

Співзасновник Microsoft закликав запровадити обов’язкове державне регулювання технології

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект уже достатньо потужний, аби за певних обставин спровокувати події, внаслідок яких можуть загинути до мільярда людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами Гейтса, найбільшу загрозу становить використання сучасних ШІ-інструментів людьми, які мають намір завдати шкоди. Він наголосив, що поєднання зловмисників і новітніх технологій створює безпрецедентний рівень небезпеки.

Водночас Гейтс не стверджує, що штучний інтелект неминуче призведе до знищення людства. Однак він вважає, що технологія вже здатна спричинити катастрофічні наслідки з величезною кількістю жертв.

На тлі цих ризиків Гейтс виступив за законодавче регулювання штучного інтелекту. На його думку, саморегулювання технологічних компаній недостатньо, а до розробки правил безпеки мають бути залучені державні органи, правоохоронці та політики.

Раніше Гейтс заявив, що штучний інтелект відрізняється від усіх попередніх технологій масштабом можливого впливу та швидкістю появи нових можливостей, тому підтримав ідею уповільнити розробку найпотужніших систем. 

Співзасновник Microsoft також попередив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може спричинити нову хвилю безробіття та масштабні зміни на ринку праці. За його словами, цього разу ситуація відрізняється від попередніх технологічних революцій, оскільки штучний інтелект здатний замінювати не лише фізичну працю, а й людські когнітивні здібності. 

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Теги: Білл Гейтс штучний інтелект

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