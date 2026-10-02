Скільки заробляють робітники в Україні та Польщі: порівняння доходів

Найбільше в Україні платять штукатурам, у Польщі – мулярам

Зарплати працівників робітничих професій в Україні за рік зросли. У Польщі ситуація різна: за одні професії стали платити більше, а за інші – менше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OLX Робота.

У Польщі найбільше за рік зросла зарплата мулярів – на 38%. У серпні 2026 року їм пропонували в середньому 11 тис. злотих, або близько 131,6 тис. грн.

Плиткарі могли отримувати 10,8 тис. злотих (128,6 тис. грн), а виконроби – 10 тис. злотих (119,6 тис. грн).

Зарплата столярів становила 8 тис. злотих (95,7 тис. грн), а різноробочих на будівництві – 7,7 тис. злотих (92,7 тис. грн).

Втім, у Польщі зарплати за деякими професіями за рік зменшилися. Наприклад, малярам у серпні 2026 року пропонували 7,8 тис. злотих, або близько 93,4 тис. грн. Це на 13% менше, ніж роком раніше.

Якщо просто порівняти суми в гривнях, то за багатьма професіями в Польщі платять більше, ніж в Україні. Наприклад, середня зрплата муляра в Польщі становила близько 131,6 тис. грн, тоді як в Україні – 60 тис. грн. Для плиткарів різниця також помітна: близько 128,6 тис. грн у Польщі проти 62,5 тис. грн в Україні.

Водночас сама зарплата не показує, скільки грошей залишається у людини після всіх витрат. У Польщі та Україні відрізняються ціни на житло, харчі, транспорт, податки та інші витрати.

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні з січня 2026 року становить 8 647 грн до оподаткування. У Польщі цей показник становить 4 806 злотих, або близько 57,5 тис. грн за курсом, який використали в дослідженні OLX.

Раніше «Главком» писав, що робітничі професії залишаються одними з найбільш затребуваних в Україні. За даними OLX Робота, у липні найбільше вакансій було саме у виробництві та робітничих професіях – майже 20 тис. оголошень. Водночас медіанна зарплата у цій категорії за рік зросла до 28 750 грн.