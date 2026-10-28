ChatGPT переконав американку відмовитися від ліків: жінка померла

31-річна інженерка Amazon померла після самостійного зменшення дози препарату від епілепсії

У США батьки 31-річної інженерки Amazon Бовен Ван, яка померла після зміни схеми лікування епілепсії, подали позов проти OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана. Родина стверджує, що ChatGPT давав жінці небезпечні медичні поради, які могли призвести до її смерті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Позов подали 27 жовтня до суду Сан-Франциско. За твердженням батьків, чатбот на базі моделі GPT-4o допоміг їхній доньці самостійно зменшувати дозу протисудомного препарату ламотриджину, попри відсутність відповідних рекомендацій лікаря.

Як ChatGPT втрутився в лікування

Бовен Ван працювала інженеркою-програмісткою в Amazon і тривалий час страждала на епілепсію. У листопаді 2025 року вона дізналася про майбутнє звільнення та почала шукати нову роботу.

Жінка побоювалася, що протисудомний препарат впливає на її мовлення та здатність проходити співбесіди. У січні 2026 року вона звернулася до ChatGPT із запитанням про можливість зменшення щоденної дози ламотриджину, яка становила 400 мг.

За матеріалами позову, чатбот запропонував графік поступового зниження дози аж до повного припинення приймання препарату приблизно за 25 днів.

Родина також стверджує, що штучний інтелект радив жінці приховувати зміни лікування від медиків. Зокрема, перед прийомом у лікаря 29 січня ChatGPT нібито рекомендував не згадувати про зменшення дози.

Коли Бовен відмовилася від аналізу крові, який міг показати зниження концентрації препарату, чатбот, за твердженням позивачів, схвалив її рішення.

Жінка понад 150 разів висловлювала занепокоєння

Журналісти The New York Times проаналізували понад 270 тис. повідомлень, якими Бовен обмінялася з ChatGPT.

За їхніми підрахунками, щонайменше 158 разів вона висловлювала занепокоєння через зміну лікування. Жінка описувала сплутаність свідомості, провали в пам'яті та інші симптоми, схожі на попередні епілептичні напади.

Однак чатбот, за даними журналістів, неодноразово запевняв її, що такі відчуття пов'язані з адаптацією організму.

Останнє повідомлення жінка надіслала ввечері 11 лютого, запитавши про головний біль. У відповіді ChatGPT назвав цей стан безпечним і пов'язав його з відновленням організму.

Бовен Ван померла приблизно 12 лютого 2026 року. Її тіло знайшли через кілька днів після того, як батьки, які перебували в Китаї, попросили знайомих перевірити стан доньки.

За даними судових матеріалів, медичний експерт встановив причиною смерті раптову смерть, пов'язану з епілепсією. Посмертний аналіз показав, що концентрація ламотриджину в крові була приблизно вп'ятеро нижчою за мінімальний терапевтичний рівень.

Що відповіли в OpenAI

У компанії назвали ситуацію надзвичайно трагічною та висловили співчуття всім постраждалим.

Представники OpenAI зазначили, що йдеться про старішу версію ChatGPT, яку вже вивели з використання. За їхніми словами, новіші моделі краще розпізнають ситуації, що потребують невідкладної уваги.

Водночас родина Бовен Ван наполягає, що компанія мала запровадити суворіші обмеження на надання медичних рекомендацій штучним інтелектом.

Причинно-наслідковий зв'язок між порадами ChatGPT і смертю жінки є предметом судового позову. Остаточного рішення суду щодо відповідальності OpenAI наразі немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що OpenAI оголосила про посилення заходів безпеки після позову батьків 16-річного американця. Родина звинуватила чатбот у небезпечному впливі на підлітка перед його самогубством. Компанія заявила про намір розширити можливості батьківського контролю.

Також «Главком» писав, що OpenAI оновила правила використання ChatGPT щодо медичних та юридичних консультацій. Передбачалося, що чатбот надаватиме загальну інформацію та рекомендуватиме звертатися до профільних фахівців замість індивідуальних професійних рекомендацій.