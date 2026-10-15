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Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
фото: Unsplash, ОП

Військові планують масштабувати виробництво дронів зі штучним інтелектом для порушення авіасполучення в Росії

Україна розпочала операцію під кодовою назвою M&M's, спрямовану на блокування російського повітряного простору та порушення роботи аеропортів, насамперед у Москві. Українські військові планують використовувати безпілотники зі штучним інтелектом, які зможуть обходити російську протиповітряну оборону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Atlantic, журналісти якого поспілкувалися з двома розробниками операції.

За інформацією видання, Україна реалізує кампанію без використання технологій США чи розвідувальних даних. Основою операції мають стати безпілотники українського виробництва, оснащені системами наведення на базі штучного інтелекту.

Наразі українські далекобійні дрони переважно створюють загрозу для повітряного простору поблизу російських аеропортів, змушуючи обмежувати польоти. Безпосередніх ударів по аеропортах у межах цієї тактики поки не завдають.

За підрахунками російського видання «Эхо Москвы», лише минулого тижня через українські безпілотники в московських аеропортах скасували 345 рейсів. Водночас минулими вихідними уламки збитого українського дрона впали на територію аеропорту в Сочі. Це спричинило пожежу в адміністративній будівлі.

Зеленський не погодив початковий план операції

Початковий задум операції M&M's передбачав значно масштабніші атаки. Українські військові пропонували щодня спрямовувати до тисячі безпілотників на московські аеропорти, щоб паралізувати цивільне авіасполучення. Однак на початку 2026 року президент України Володимир Зеленський визнав такий план надто небезпечним і не дозволив його реалізувати.

Водночас глава держави дозволив тодішньому міністру оборони Михайлу Федорову продовжити розроблення безпілотників зі штучним інтелектом. За словами співрозмовників видання, президент наполягав на мінімізації ризиків для пасажирів цивільних літаків.

Згодом, 1 вересня, Зеленський оголосив про початок кампанії та закликав міжнародні авіакомпанії припинити польоти до російських аеропортів. Однак на той момент Україна ще не мала достатньої кількості спеціалізованих безпілотників для тривалого блокування авіасполучення.

На заклик українського президента відреагувала лише Air Tanzania, яка тимчасово призупинила рейси до Москви. Натомість Emirates і Flydubai продовжили виконувати польоти.

Україна розробляє нові дрони зі штучним інтелектом

Українські виробники працюють над безпілотниками, здатними розпізнавати цілі за допомогою зіставлення зображень місцевості з картою. Такі технології мають допомогти апаратам обходити російську протиповітряну оборону. За даними The Atlantic, уперше ці безпілотники застосували в бойових умовах у середині вересня на тимчасово окупованій території Донецької області. Водночас для масштабних операцій проти російських аеропортів їх поки не використовували.

Один із розробників повідомив, що найближчим часом виробництво таких апаратів планують суттєво збільшити. «Ми не довели справу до кінця», – визнав український посадовець, коментуючи реалізацію операції.

Українські дрони змусили літак Путіна змінити місце посадки

Одним із найпомітніших епізодів кампанії стало закриття московських аеропортів 9 жовтня, коли російський диктатор Володимир Путін повертався з Туркменістану. За інформацією The Atlantic, літак Іл-96 із бортовим номером RA-96025, яким Путін раніше прибув до Туркменістану, не зміг приземлитися в Москві та зрештою здійснив посадку в Санкт-Петербурзі.

Водночас український військовий, обізнаний із деталями операції, наголосив, що літак російського диктатора не був ціллю. «Це був суто збіг обставин. Просто так склалося», – пояснив він.

Як операція може вплинути на переговори

Співрозмовники The Atlantic вважають, що використання українських технологій для порушення роботи російських аеропортів може посилити позиції Києва під час майбутніх мирних переговорів. Водночас один із розробників операції визнав, що розраховувати на швидке економічне виснаження Росії не варто.

За його словами, домовленості президента США Дональда Трампа щодо російського пального можуть послабити економічний тиск на Москву, а отже, Україні доведеться переглядати свою стратегію. «Це означає, що нам потрібно змінити стратегію. Росія не зазнає краху, принаймні зараз», – зазначив співрозмовник видання.

The Atlantic наголошує, що навіть масштабне порушення авіасполучення в Росії навряд чи саме по собі змусить Кремль погодитися на припинення вогню.

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Теги: аеропорт технології росія літак Володимир Зеленський штучний інтелект безпілотник дрон авіація

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