Битва мільярдерів: назріває конфлікт між Маском та найбагатшою людиною світу

Аерокосмічній компанії, яка належить найбагатшій людині світу Джеффу Безосу, не сподобався контракт Ілона Маска з NASA

В світі найбагатших людей планети назріває скандал. Причиною для конфлікту став контракт NASA з компанією Ілона Маска SpaceX, яка відповідатиме за вісадку людей на Місяць у 2024 році.

Підхід NASA до вибору партнера не сподобався Blue Origin – компанії, яка належить Джеффу Безосу, що очолює рейтинг найбагатших людей в світі за версією Forbes. Маск у цьому ж рейтингу займає третю сходинку (станом на 28.04.2021).

Blue Origin подала 26 квітня протест в Рахункову палату США проти рішення NASA вибрати у ролі підрядника програми Human Landing System (HLS) тільки компанію SpaceX. У документі юристи Безоса наводять аргументи, начебто NASA змінило умови конкурсу.

Через це, начебто, компанії, які беруть участь у конкурсі, не отримали можливість внести корективи. Крім того, NASA невірно оцінила деякі аспекти пропозицій Blue Origin та SpaceX, вважають юристи компанії.

Згідно з заявою, «Національна команда» компаній, в яку, крім Blue Origin, входили Draper, Lockheed Martin і Northrop Grumman, пропонували побудувати спусковий модуль за 5,99 мільярда доларів (що майже вдвічі дорожче, ніж просила SpaceX за свій проєкт). Однак, якщо б збірна знала про скорочення бюджету, то змогла б підготувати іншу пропозицію, вважають автори заяви.

Представники Blue Origin також стверджують, що NASA надає «необґрунтовану перевагу» Starship. SpaceX взялася за короткий термін побудувати повністю багаторазовий корабель, який досі не проходив випробувань з дозаправки на орбіті. Тоді як пропозиція Blue Origin спільно з існуючими ракетами, «вимагає всього трьох запусків і використовує системи, що довели свою ефективність».

Врешті автори заявки вважають, що такий прецедент підриває всю індустрію комерційної космонавтики, загрожує американським виробникам і негативно відіб'ється на робочих по всій країні. Адже виробництво SpaceX, на відміну від «Національної команди», вертикальне – компанія Ілона Маска займається виробництвом майже всіх компонентів для Starship самостійно.

Суперництво Маска й Безоса триває не перший рік. У 2019 році вони заочно посперечалися про те, чиє бачення освоєння Сонячної системи більш практичне й розумне. Маск підтримує ідею колонізації Марса, у той час, як Безос вважає, що людсту взагалі не потрібні планети для життя.

Джерело: 24 канал