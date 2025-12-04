Головна Техно HiTech
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Глава OpenAI Сем Альтман оголосив «червоний код» для ChatGPT
OpenAI запускає спеціальний режим заради швидкості та персоналізації ChatGPT
фото із відкритих джерел

Сем Альтман планує вивести OpenAI на окупність, відкладаючи нові проєкти

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив у компанії «режим найвищого пріоритету» (або «червоний код»), мобілізувавши всі наявні ресурси для екстреного удосконалення флагманського продукту – чат-боту ChatGPT. Це рішення, про яке пише The Wall Street Journal, стало прямою відповіддю на зростання конкурентного тиску, особливо з боку Google Gemini, пише «Главком».

Причиною такої рішучої мобілізації стало вражаюче зростання бази користувачів системи Google Gemini: за останні три місяці їх кількість збільшилася з 450 до 650 млн осіб, що підсилює загрозу лідерству OpenAI на ринку ШІ.

У корпоративній розсилці Альтман закликав співробітників повністю зосередитися на щоденному покращенні ChatGPT. Ключовими напрямками роботи визначено: зробити діалоги більш індивідуалізованими, значне підвищення швидкодії, збільшення діапазону знань та сфер застосування. Для досягнення цих цілей буде перерозподілено команди розробників, а звіти про прогрес стануть щоденними.

Мобілізація ресурсів OpenAI призвела до заморожування низки амбітних довгострокових проєктів, зокрема розробки ШІ-агентів для сфер охорони здоров'я та шопінгу, створення персонального помічника Pulse.

Така жорстка політика обумовлена ​​необхідністю продемонструвати виразний прогрес інвесторам (включаючи Microsoft, Nvidia та SoftBank) на тлі багатомільярдних вливань. За підрахунками аналітиків, для досягнення окупності до 2030 року при поточних витратах OpenAI потребує річного доходу в $200 млрд, що ставить надзвичайно високі вимоги до комерційного успіху ChatGPT.

Незважаючи на тиск, Сем Альтман зберігає оптимізм і анонсував швидкий вихід нового продукту. За його словами, вже на наступній неділі OpenAI презентуватиме нову розумну ШІ-модель, яка, як очікується, перевершить рішення Google за показниками швидкодії та ефективності. Світ ШІ готується до чергового витка гострої конкуренції, де ставки зростають до небувалих розмірів.

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту (ШІ) саме зараз розпочинається найсприятливіший час для старту кар'єри в комп'ютерних науках (CS).

