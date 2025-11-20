Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ

Основний фокус інтеграції ШІ спрямований на створення гіперперсоналізованих креативів під різні сегменти та наміри користувачів

Компанія «Епіцентр» планує збільшити частку клієнтських звернень, які обробляються за допомогою штучного інтелекту (ШІ), з 30% до 70% упродовж 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Ми постійно прагнемо відповідати очікуванням клієнтів, а особливо на "Чорну п’ятницю", тож зобов’язані враховувати цей тренд, щоб зробити взаємодію покупця з товарами та сервісами максимально простою і швидкою. Ми тестуємо нові інструменти на базі ШІ – від голосового замовлення до AI-агентів та розумних рекламних технологій, аби клієнт отримував не просто товар, а готове рішення для своєї потреби», – сказав діджитал-директор компанії «Епіцентр» Андрій Труш.

Група компаній «Епіцентр» – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» і «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності. Станом на жовтень 2025 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні. За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ «Епіцентр К» є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Зазначається, що основний фокус інтеграції ШІ спрямований на створення гіперперсоналізованих креативів під різні сегменти та наміри користувачів, ШІ-аналітику для прогнозування поведінки та попиту, адаптацію до попиту з рекомендацій ШІ-агентів, покращення користувацького досвіду на сайті та ШІ-підтримка клієнтів без залучення контакт-центру.

У жовтні цього року компанія також запустила пілотний реліз віртуального асистента для підтримки клієнтів у всіх діджитал-джерелах комунікації. Модель ШІ об’єднала у собі понад 50 сервісів самообслуговування.

Як повідомлялося, від початку військової агресії проти України у 2014 році загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», понесених внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків, перевищила $1 млрд.