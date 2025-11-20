Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Компанія «Епіцентр» планує збільшити частку клієнтських звернень, які обробляються за допомогою штучного інтелекту (ШІ), з 30% до 70% упродовж 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
«Ми постійно прагнемо відповідати очікуванням клієнтів, а особливо на "Чорну п’ятницю", тож зобов’язані враховувати цей тренд, щоб зробити взаємодію покупця з товарами та сервісами максимально простою і швидкою. Ми тестуємо нові інструменти на базі ШІ – від голосового замовлення до AI-агентів та розумних рекламних технологій, аби клієнт отримував не просто товар, а готове рішення для своєї потреби», – сказав діджитал-директор компанії «Епіцентр» Андрій Труш.
Зазначається, що основний фокус інтеграції ШІ спрямований на створення гіперперсоналізованих креативів під різні сегменти та наміри користувачів, ШІ-аналітику для прогнозування поведінки та попиту, адаптацію до попиту з рекомендацій ШІ-агентів, покращення користувацького досвіду на сайті та ШІ-підтримка клієнтів без залучення контакт-центру.
У жовтні цього року компанія також запустила пілотний реліз віртуального асистента для підтримки клієнтів у всіх діджитал-джерелах комунікації. Модель ШІ об’єднала у собі понад 50 сервісів самообслуговування.
Як повідомлялося, від початку військової агресії проти України у 2014 році загальна сума збитків групи компаній «Епіцентр», понесених внаслідок втрати активів та недоотримання прибутків, перевищила $1 млрд.
