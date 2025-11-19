Головна Техно HiTech
Лондонські злодії почали повертати смартфони, якщо це не iPhone

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Лондонські злодії цілеспрямовано полюють на iPhone, повертаючи Android-смартфони
Смартфони на Android втратили цінність на лондонському чорному ринку

У вуличних пограбуваннях у районах Лондона спостерігається незвичайна тенденція: злодії цілеспрямовано шукають пристрої Apple, а вкрадені Android-смартфони часто повертають власникам. Про це пише «Главком».

За даними видання London Centric, зловмисники все частіше зміщують свої переваги на користь iPhone через їхню вищу вторинну вартість і попит на чорному ринку. 

Кілька жителів Лондона поділилися з журналістами історіями про спроби пограбування, які закінчилися несподіваним поверненням гаджетів. У всіх цих епізодах фігурували пристрої на операційній системі Android, які злочинці визнали для себе «нецікавими».

Грабіжник вихопив у потерпілого на ім'я Марк смартфон Samsung Galaxy, але, швидко оглянувши модель, одразу викинув пристрій і втік.

Інший потерпілий на ім'я Саймон розповів, що зіткнувся з грабіжником, який «втратив інтерес до спілкування» та пограбування, щойно побачив у його руках Android-смартфон.

Сем став жертвою групи з восьми осіб. Після того, як вони забрали його речі та телефон, один з учасників групи повернувся і віддав Семові гаджет, зазначивши, що «йому не потрібен Samsung».

Нагадаємо, Apple вирішила змінити графік релізу своїх нових смартфонів, і базові моделі iPhone 18, включаючи дешевший iPhone 18e та iPhone Air 2, тепер можуть з'явитися лише навесні 2027 року.

