Alibaba випустила окуляри зі штучним інтелектом

Alibaba випустила «розумні» окуляри Quark S1 зі штучним інтелектом

Китайський технологічний гігант Alibaba анонсував випуск своїх перших «розумних» окулярів Quark S1, оснащених системою штучного інтелекту (ШІ). Цей запуск є значним кроком, що посилює позиції Alibaba на конкурентному ринку ШІ-пристроїв. Про це пише «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg.

Quark S1 створено на базі власної нейромережі Qwen. Пристрій оснащений прозорими дисплеями, які фіксують оточуючий простір, а ШІ здатний накладати «контекстуальну інформацію» на зображення, яке бачить користувач (доповнена реальність). Окуляри можуть працювати протягом 24 годин без підзарядки. Розробка позиціонується як альтернатива окулярам з ШІ, створеним Meta спільно з Ray-Ban. Вартість Quark S1 складає $537.

Директор з досліджень IDC Софі Пан заявила, що поява «розумних» окулярів від Alibaba на китайському ринку «безперечно змінить конкурентний ландшафт» у сфері споживчих ШІ-пристроїв.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про запуск наукової програми Genesis, яка спрямована на прискорення наукових досліджень за допомогою штучного інтелекту.

Раніше Папа Римський Лев XIV звернувся до понад 15 тис. американських підлітків, закликавши їх відповідально використовувати штучний інтелект, зокрема, не зловживати ним для виконання шкільних завдань.