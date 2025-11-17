Глава OpenAI поділився найкращою кар'єрною порадою

Сем Альтман назвав комп'ютерні науки найкращою сферою для кар'єри у 2025 році

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман"> заявив, що завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту (ШІ) саме зараз розпочинається найсприятливіший час для старту кар'єри в комп'ютерних науках (CS). Про це пише «Главком».

У розмові з професором Стенфорда Деном Боне Альтман назвав ШІ не просто «найгарячішою» сферою, а «технологією, яка може виявитися найважливішою не лише для цього покоління, а й для набагато довшого історичного періоду».

«Який класний, високоефективний час. Я, звичайно, сфокусувався б на ШІ», – підкреслив Альтман.

Глава OpenAI поділився головним принципом, який допомагав йому протягом усієї кар'єри: «Я завжди просто знаходив найрозумніше оточення, яке міг, і намагався проводити з цими людьми якомога більше часу. Працюйте над цікавими завданнями, тримайтеся поруч із розумними людьми та вибудовуйте короткі цикли зворотного зв'язку» – пояснив він. За словами Альтмана, такий підхід, що полягає в пошуку «кластерів таланту», був ключовим для його успіху з перших днів в індустрії.

Альтман висловив думку, що університетські програми з комп'ютерних наук уже не відповідають реальності ШІ-інструментів. Він згадав свій досвід навчання у Стенфорді, звідки пішов після двох курсів: «Мене вчили тому, що вже відставало від фронтіра років на десять».

Сьогодні, на його думку, робота майбутнього розробника радикально відрізнятиметься від того, чого навчають у вишах, оскільки ШІ-агенти змінюють сам процес створення програмного забезпечення, вимагаючи перебудови навчальних програм. Цю думку підтримує засновник Google Brain Ендрю Ин, який заявив, що університети «не встигають адаптувати курси».

Водночас голова ради OpenAI Брет Тейлор зазначає, що класична CS-освіта все одно залишається ключовою завдяки розвитку системного мислення: «Це не просто навчання кодингу – це вміння розуміти складні системи».

