Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
Вчені вже успішно застосували popEVE у Сенегалі
фото: FT

Модель popEVE має важливе значення для практичного використання

Вчені з Барселони та Гарвардської медичної школи розробили революційний штучний інтелект під назвою popEVE, здатний прогнозувати, чи можуть нові генетичні мутації спричинити захворювання. Ця модель, заснована на еволюційному аналізі сотень тисяч видів тварин, вже продемонструвала вищу точність порівняно з іншими існуючими підходами, включно з інструментом AlphaMissense від Google DeepMind. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FT.

ШІ popEVE зосереджується на міссенс-мутаціях (зміні лише однієї амінокислоти в білку). ШІ порівнює ці зміни з еволюційними даними: якщо подібні генетичні варіанти рідко зустрічаються в природі, це свідчить про їхню потенційну шкідливість для людини.

Модель тестували на даних 31 тис. сімей з дітьми, що мали серйозні порушення розвитку, popEVE у 98% випадків правильно визначила найшкідливішу мутацію. ШІ також виявив 123 гени, пов’язані з білками мозку, які раніше не асоціювалися з подібними захворюваннями.

Модель popEVE має важливе значення для практичного використання, особливо в країнах з обмеженою інфраструктурою, оскільки вона є енергоефективною та портативною. Наприклад, вчені вже успішно застосували popEVE у Сенегалі для діагностики та лікування пацієнта з м’язовою атрофією за допомогою вітаміну B2. Модель особливо корисна, коли відсутні генетичні дані батьків, оскільки дозволяє систематично перевіряти всі варіанти геному пацієнта.

Нагадаємо, вчені з Кембриджського університету розробили напівсинтетичний «штучний лист», який імітує процес фотосинтезу та під дією сонячного світла перетворює вуглекислий газ та воду на корисні хімічні продукти. Пристрій вперше не використовує токсичні компоненти та каталізатори, роблячи реакції абсолютно безпечними для екології.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект вчені хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчені з КНР виявили біохімічний механізм швидкої дії антидепресантів
Елементи БДСМ-практики допомагають у лікуванні депресії: результати дослідження
26 листопада, 16:09
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
Папа Римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для домашніх завдань
22 листопада, 01:43
Що означає запропонований мирний план: висновки ШІ
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
21 листопада, 13:56
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
20 листопада, 19:32
Після тривалого лікування артист перебуває у комі
Виконавець українського суперхіта «Повільно» впав в кому
19 листопада, 12:18
Оновлення почало розгортатися в автоматичному режимі й може бути обраним вручну в меню моделей
Компанія Маска представила оновлену версію Grok 4.1
18 листопада, 14:14
Мінцифри починає працювати над новим ШІ-проєктом з Nvidia
Україна створює суверенний штучний інтелект. Федоров повідомив деталі
17 листопада, 11:37
Художник таємно повісив у музеї картину
Картина від ШІ непомітно з’явилася у британському музеї
11 листопада, 19:59
Над проєктом працювали троє науковців університету протягом трьох місяців
В університеті Кропивницького працює ШІ-викладачка
8 листопада, 20:15

HiTech

Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
Вчені створили штучний інтелект для діагностики рідкісних генетичних захворювань
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Одна з найбільших українських компаній планує значно збільшити частку звернень, оброблених ШІ
Лондонські злодії почали повертати смартфони, якщо це не iPhone
Лондонські злодії почали повертати смартфони, якщо це не iPhone
Глава OpenAI поділився найкращою кар'єрною порадою
Глава OpenAI поділився найкращою кар'єрною порадою
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
«Хрещена мати» ШІ розповіла, коли буде наступна революція штучного інтелекту
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ
Китай будує перший атомний авіаносець Type 004: знайдено ключовий доказ

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua