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Британія може відправити Україні прототип лазерної ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія може відправити Україні прототип лазерної ППО
Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року
фото: gov.uk/Міноборони Британії

Система DragonFire достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше за балістичні ракети

Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише The Daily Telegraph.

Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є «найбільшою тратою грошей на оборону».

«Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші», – сказав Шаппс.

DragonFire – це лазерний промінь, який здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, яке людське око не може помітити.

За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Як зазначає видання, система достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше, ніж балістичні ракети. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії заявило про перше успішне випробування лазерної зброї проти повітряних цілей.

Так, система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні у Шотландії. Дальність дії зброї DragonFire засекречено, але це «зброя прямої видимості і може уражати будь-яку видиму ціль».

Раніше компанія Raytheon UK оголосила про підготовку до випробувань та інтеграції системи високоенергетичної лазерної зброї на нещодавно відкритому об'єкті в Лівінгстоні (Шотландія). Після ретельного тестування та оптимізації лазерну систему буде передано Міністерству оборони Великої Британії.

Теги: системи ППО ракета безпілотник дрон Велика Британія Грант Шеппс

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