Британці продемонстрували інноваційну лазерну зброю (фото)

Лазерна система виробництва Raytheon UK спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам

Компанія Raytheon UK оголосила про підготовку до випробувань та інтеграції системи високоенергетичної лазерної зброї на нещодавно відкритому об'єкті в Лівінгстоні (Шотландія). Після ретельного тестування та оптимізації лазерну систему буде передано Міністерству оборони Великої Британії. Про це пише сьогодні, 13 вересня UK Defence Journal.

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Інноваційна система монтується на бойову машину Wolfhound, що «означає важливий розвиток військового потенціалу країни», йдеться у публікації.

Нова лазерна система виробництва Raytheon UK спеціально розроблена для протидії повітряним загрозам, насамперед безпілотним літальним апаратам (БПЛА). 15-кіловаття лазер є продуктом програми Land Demonstrator Міноборони Великобританії.

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Британське військове відомство у 2021 році уклало угоду з Raytheon UK на розробку та встановлення лазерної зброї на бронемашину Wolfhound.

«Поява цієї революційної технології є важливою віхою у нашій співпраці з Міноборони (Великобританії) щодо використання спрямованої енергії для усунення різних загроз, від БПЛА до складніших ракетних систем», – заявила керуюча директорка Raytheon UK Джулі Фінлейсон-Оделл.

Вказується, що високоенергетична лазерна система «вже довела свою надійність у різних польових випробуваннях, продемонструвавши стійкість в екстремальних погодних умовах, таких як сильна спека, холод і навіть під час опадів».

За чотири дні бойових стрільб, проведених на полігоні в США, система «ефективно захопила та нейтралізувала кілька цілей безпілотників у різних умовах».

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Тестування цієї лазерної системи поєднали із урочистим відкриттям сучасного центру лазерної інтеграції Raytheon UK у Лівінгстоні. Він призначений для випробувань лазерної зброї. Бідівництво центру було закінчене у липні 2022 року. Як пише UK Defence Journal, він має виключне стратегічне розташування для забезпечення швидкого розгортання, обслуговування та ремонту лазерної зброї.

Нагадаємо, компанія з Великої Британії BAE Systems має намір почати виробництво запасних частин для легкої артилерії в Україні. Виготовлення запчастин може розпочатися протягом кількох місяців. Про це заявив виконавчий директор компанії Чарльз Вудберн.

Він зазначив, що виробництво запчастин для 105-мм легкої гармати від BAE можуть почати на українських потужностях «за кілька місяців», і це перший раз, коли компанія назвала конкретні терміни.

У компанії додали, що виробництво легкої артилерії розглядають як потенційний попередник для виготовлення інших складніших видів озброєнь, але рішення про те, чи будувати завод і коли це робити, займе певний час.