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Британія може змінити прем'єр-міністра – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія може змінити прем'єр-міністра – Bloomberg
Члени британського уряду міркують про можливість зміни прем’єра Сунака перед виборами у Великій Британії
фото з відкритих джерел

Bloomberg зазначає, причиною обговорень заміни Сунака стали «політичні махінації», які викрили його не здатність приймати швидкі політичні рішення

Члени кабінету міністрів Великої Британії проводять приватні обговорення щодо можливості заміни чинного прем’єр-міністра Ріші Сунака перед виборами до парламенту. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними інформаційного агентства, останніми днями члени британського уряду провели приватні дискусії та міркують про можливість того, що партія буде змушена змінити прем’єра Сунака перед виборами у Великій Британії, які відбудуться цього року.

Основне питання цих обговорень полягає в тому, чи зможе тимчасовий лідер «стримати сплеск опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється».

Зазначається, що причиною обговорень стали «політичні махінації», які нібито викрили те, що Сунак не може приймати швидкі політичні рішення, зокрема – оголошення нових обіцянок про зниження податків і суперечок  щодо расистських висловлювань.

Bloomberg додає, що міністри, які обговорюють заміну прем’єра, продовжують підтримувати Сунака і не хочуть зміни керівництва зараз.

«Схоже, що жоден суперник не має достатньої підтримки, щоб кинути виклик, що підкріплює надії союзників, що прем’єр-міністр протримається до виборів», – резюмує інформаційне агентство.

Як повідомлялося, Ріші Сунак обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії у жовтні 2022 року.

До слова, король Великої Британії Чарльз III розпочав підготовку до передачі корони спадкоємцю раніше, ніж очікувалося.

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Теги: прем’єр-міністр Велика Британія Ріші Сунак

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