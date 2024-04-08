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Оборона Харкова. Зеленський провів Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Оборона Харкова. Зеленський провів Ставку
Зеленський анонсував нові дипломатичні завдання заради нових систем ППО для України
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами президента, розвідка та спецслужби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни

Президент Володимир Зеленеський провів засідання Ставки головнокомандувача. Основними питання стали Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині. Про це президент написав у Telegram.

Зокрема, військові доповіли Зеленському про фізичний захист обʼєктів енергетики та про результативність збиття дронів і ракет.

«Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України», – зазначив президент.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив інформацію про ситуацію на основних бойових напрямках.

«Тримаємо позиції. Головне зараз – ефективна логістика. Розвідка та спеціальні служби працюють над новими кроками для зменшення російського потенціалу війни», – додав президент.

Нагадаємо, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше Зеленський заявив, що українська влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту.

Як повідомлялося, усі розрахунки показують, що широкомасштабний наступ російської армії можливий лише ближче до осені, а ще більш ймовірно – наприкінці року.

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Теги: Володимир Зеленський системи ППО президент Харків Харківщина війна

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