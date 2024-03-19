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Німеччина придбає у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus – Bild

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німеччина придбає у США крилаті ракети, які можуть замінити Taurus – Bild
Ракета Jassm застосовується для ураження особливо важливих цілей з високою точністю
фото з відкритих джерел

Закупівля ракет США може замінити наявні німецькі Taurus в довгостроковій перспективі

Уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bild, не вказуючи свої джерела.

За інформацією видання, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Bild зазначає, закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 млрд євро.

Як вказує видання, разом із F-35 замовили кілька ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-земля», але процес закупівлі Jassm затягнувся.

За даними Bild, офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.

Крилату ракету Jassm використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою Jassm було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.

Нагадаємо, німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.

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Теги: ракета Німеччина США зброя озброєння

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