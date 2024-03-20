На момент атаки дронів на військовому аеродромі у Енгельсі було 11 літаків: супутникові фото

Авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу Енгельса, є основною базою бомбардувальників і єдиним в РФ місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160

Напередодні атаки на аеродромі були розміщені дев'ять бомбардувальників

Перед атакою безпілотників на російський аеродром у місті Енгельс, 19 березня там перебувало близько 11 літаків, зокрема Ту-95 та Ту-160. У ніч на 20 березня російська влада повідомила про атаку безпілотників на Саратовську область. Про це повідомляють «Схеми».

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Видання показало супутникові знімки за 19 березня 2024 року. На зображеннях можна помітити, що на території аеродрому Енгельс розташовано 11 літаків.

Як зазначають «Схеми», напередодні атаки на аеродромі були розміщені дев'ять бомбардувальників – шість Ту-95, один з яких в неробочому стані, та три Ту-160.

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Як повідомлялося, уночі 20 березня російське місто Енгельс у Саратовській області, яке розташоване на відстані близько 600 км від кордону з Україною, атакували безпілотники. Це була робота Головного управління розвідки Міноборони.

Авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу Енгельса, є основною базою бомбардувальників і єдиним в РФ місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Саме з цього аеродрому відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, що атакують Україну.

Варто зазначити, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року. У результаті удару 26 грудня 2022 року по авіабазі в російському Енгельсі було пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено. Також знищено диспетчерську вежу.

Після ударів на російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.