У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео)

За останніми даними внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб

У Шевченківському районі Києва фахівці ДСНС виявили бойову частину однієї з російських ракет. Після чого залишки ворожої зброї було вилучено. Про це пише «РБК-Україна».

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Як зазначили у виданні, у Шевченківському районі столиці було виявлено бойову частину російської ракети, яка атакувала місто.

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Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.

Також повідомлялося, що унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва. На опублікованих кадрах видно величезну яму просто посеред вулиці у Шевченківському районі. Довкола потрощені дерева та будівлі.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає.

Як відомо, унаслідок російської атаки, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.