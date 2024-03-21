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У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

За останніми даними внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб

У Шевченківському районі Києва фахівці ДСНС виявили бойову частину однієї з російських ракет. Після чого залишки ворожої зброї було вилучено. Про це пише «РБК-Україна».

Як зазначили у виданні, у Шевченківському районі столиці було виявлено бойову частину російської ракети, яка атакувала місто.

У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео) фото 1

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.

У центрі столиці фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети (фото, відео) фото 2

Також повідомлялося,  що унаслідок падіння уламків російської ракети у центрі столиці утворилася величезна вирва. На опублікованих кадрах видно величезну яму просто посеред вулиці у Шевченківському районі. Довкола потрощені дерева та будівлі. 

За останніми даними, внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає. 

Як відомо, унаслідок російської атаки, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.

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Теги: Київ ракета обстріл

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