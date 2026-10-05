Заплатити копійки і забрати трафік: Google заганяє невеликі видання у пастку

Деякі невеликі сайти отримують менш як $1000 за кілька місяців, тоді як виплати окремим учасникам обчислюються мільйонами доларів на рік

Google почав виплачувати гроші близько 100 видавцям за використання їхнього контенту для відповідей штучного інтелекту, однак деякі невеликі сайти отримують менш як $1000 за кілька місяців. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Ars Technica.

Google платить за внесок у відповіді ШІ

Йдеться про пілотну програму Google, у межах якої компанія компенсує видавцям використання їхніх матеріалів у продуктах зі штучним інтелектом. Контент може використовуватися, зокрема, під час формування відповідей у Google AI Overviews та інших ШІ-сервісах.

Для медіа проблема полягає не лише у розмірі виплат. Коли користувач отримує готову відповідь безпосередньо в пошуковику, йому може не знадобитися відкривати сайт, на основі якого цю відповідь було сформовано.

У результаті видавці ризикують втрачати частину пошукового трафіку, хоча їхні матеріали продовжують використовуватися для створення відповідей штучного інтелекту.

Виплати для сайтів сильно відрізняються

Учасники програми отримують різні суми. Деякі невеликі видавці за кілька місяців отримали менш як $1000. Водночас окремі великі учасники можуть отримувати значно більше.

При цьому видавцям не завжди зрозуміло, як саме Google визначає розмір винагороди та який внесок конкретного матеріалу зробив у сформовану відповідь ШІ.

Таким чином, виникає нова модель взаємодії між пошуковиком і медіа: контент залишається потрібним штучному інтелекту, але його автори можуть отримувати менше прямих переходів від читачів.

Чому це важливо для користувачів

Для звичайного користувача зміна може бути майже непомітною. Замість списку посилань він дедалі частіше отримує готову відповідь на запит прямо в Google.

Однак за такою відповіддю стоять матеріали журналістів, редакторів та інших авторів. Якщо сайти втрачатимуть значну частину аудиторії з пошуку, їм доведеться шукати інші способи фінансувати виробництво оригінального контенту.

У перспективі це може вплинути і на саме наповнення інтернету: ШІ потребує нової інформації, але її створення потребує ресурсів, які медіа традиційно отримують, зокрема, завдяки аудиторії та рекламному трафіку.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп та керівники Google, OpenAI, Meta, Anthropic, X і NVIDIA підписали угоду про безпеку та контроль систем штучного інтелекту. Документ передбачає кілька рівнів нагляду за ШІ, зокрема незалежний аудит та внутрішній моніторинг моделей.

Угода має добровільний характер, однак її учасники не виключили, що згодом запропоновані стандарти можуть закріпити на законодавчому рівні.