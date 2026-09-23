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Apple може представити одразу кілька нових пристроїв: коли очікувати

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Apple може представити одразу кілька нових пристроїв: коли очікувати
Apple готується до жовтневого заходу, водночас частину нових пристроїв компанія планує представити окремими пресрелізами
фото: depositphotos

Серед очікуваних новинок – оновлені iPad mini, MacBook Pro, Apple TV, HomePod mini та новий домашній хаб

Компанія Apple восени планує представити одразу сім нових пристроїв. Про це розповідає «Главком» із посиланням на MacRumors.

Що готує Apple

Серед новинок, які Apple може представити найближчим часом:

  • iPad mini – з новим чипом A19 Pro або A20 Pro, OLED-дисплеєм, оновленою акустичною системою та захистом від води;
  • 24-дюймовий iMac – із чипом M6 та новими варіантами кольорів;
  • 14-дюймовий MacBook Pro – базова модель із чипом M6;
  • 14- та 16-дюймові MacBook Pro – з OLED-дисплеями, чипами M5 Pro та M5 Max, сенсорним екраном, Dynamic Island та тоншим корпусом;
  • Apple TV – з новим чипом, 8 ГБ оперативної пам'яті, підтримкою функцій Siri на основі штучного інтелекту, Wi-Fi 7 та оновленим пультом Siri Remote;
  • HomePod mini – з новим чипом, покращеним звуком, підтримкою Wi-Fi 7 та можливими новими кольорами;
  • Home Hub – новий пристрій для розумного дому з квадратним дисплеєм діагоналлю 6–7 дюймів, підтримкою Siri, FaceTime та Apple Intelligence.

Коли можуть представити новинки

Apple, ймовірно, проведе презентацію у жовтні, однак частину пристроїв компанія може представити окремими пресрелізами.

Водночас Apple іноді випускає нові продукти у листопаді або грудні, хоча такі анонси трапляються рідше. Офіційної дати жовтневої презентації компанія наразі не оголошувала.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Apple тестує новий домашній хаб із дисплеєм, камерою та мікрофонами, який може стати центром керування пристроями розумного будинку. Гаджет проходить у компанії під кодовою назвою J490, а його запуск очікується до кінця 2026 року.

Пристрій матиме невеликий дисплей і постійне підключення до Wi-Fi. Його можна буде встановити на підставку або закріпити на стіні. За задумом Apple, хаб зможе синхронізуватися з iPhone, а його інтерфейс поєднає елементи iOS, tvOS та watchOS.

Основною функцією новинки стане оновлена Siri зі штучним інтелектом. Через голосові команди користувачі зможуть шукати інформацію, вмикати музику та подкасти, знаходити фотографії й виконувати окремі дії у «Календарі» та «Нотатках». Камера також зможе розпізнавати людину перед пристроєм і показувати персоналізовану інформацію.

За даними витоків, Apple працює над таким пристроєм ще з 2022 року, однак його запуск відкладали через проблеми з розвитком Apple Intelligence та Siri. Точної дати презентації наразі немає.

 

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Теги: технології MacBook Apple

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