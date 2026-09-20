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«Це буде маленька катастрофа». Флеш попередив про нову загрозу з боку Росії

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Це буде маленька катастрофа». Флеш попередив про нову загрозу з боку Росії
Флеш попередив про загрозу, до якої Україна має готуватися вже зараз
фото з соцмереж

Сергій Бескрестнов заявив, що супутники «Рассвет» можуть дозволити росіянам керувати шахедами та ракетами онлайн

Росія може доопрацювати супутникову систему «Рассвет», що дозволить їй керувати ударними безпілотниками та ракетами онлайн через супутниковий зв'язок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівця з радіотехнологій, радника президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Бескрестнова (Флеша).

За словами експерта, невдачі Росії з виведенням супутників «Рассвет» на орбіту не означають, що загроза зникла. Він припускає, що росіяни зможуть доопрацювати двигуни та зрештою вивести апарати на необхідні орбіти.

Бескрестнов також не виключає, що Росія може використати ракету-носій «Ангара», аби одним запуском вивести на орбіту значну частину супутникового угруповання. «Це дасть ворогу можливість керувати шахедами та ракетами онлайн через супутники. Це буде величезна проблема для нас. Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа», – наголосив він.

Експерт закликав Україну завчасно готувати засоби радіоелектронної боротьби для протидії такій загрозі. За його словами, відповідна система має бути не лише розроблена до моменту появи супутників «Рассвет», а й уже встановлена для захисту ключових об'єктів інфраструктури.

Бескрестнов провів паралель із проблемою протидії технології MESH та заявив, що підготовка до нової загрози потребуватиме значних коштів і часу.

Нагадаємо, раніше Флеш попереджав, що Росія розробляє новий клас дешевих крилатих ракет, масове застосування яких може розпочатися вже протягом найближчих п'яти-шести місяців. За його оцінкою, після реактивних шахедів вони можуть стати наступною серйозною загрозою для української протиповітряної оборони. Бескрестнов зазначав, що росіяни враховують розробку Україною швидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами, тому вже готують наступний етап розвитку своїх ударних засобів.

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Теги: Сергій Бескрестнов росія росіяни російська ракета дрон безпілотник технології

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