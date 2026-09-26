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Україна наблизилася до можливості збивати реактивні безпілотники – командир «Ахіллеса»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна наблизилася до можливості збивати реактивні безпілотники – командир «Ахіллеса»
Командир «Ахіллеса» зазначив, що підрозділ активно нарощує результативність застосування дронів-перехоплювачів
фото: glavcom.ua

429-та бригада вже активно застосовує дрони-перехоплювачі для боротьби з безпілотниками противника

Україна наблизилася до створення ефективного рішення для перехоплення реактивних безпілотників противника. Про це розповів командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко під час форуму «Оборона 2027. Армія, технології, індустрія», передає кореспондент «Главкома».

За словами командира, його підрозділ активно застосовує дрони-перехоплювачі для боротьби з ворожими безпілотниками. «Ми працюємо дронами-перехоплювачами досить ефективно. По реактивних, як ви розумієте, зараз є проблема, але ми дуже наблизились до того, щоб збивати їх в перспективі найближчого часу», – сказав Федоренко.

Командир «Ахіллеса» також зазначив, що дрони противника можна умовно поділити за дальністю та завданнями на front strike, middle strike і deep strike. Останні застосовуються на значній глибині, зокрема на території Росії. Федоренко додав, що цього місяця його підрозділ, за його оцінкою, може посісти одне з перших двох місць серед Сил оборони за результативністю застосування дронів-перехоплювачів. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого обговорили результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних шахедів. 

Раніше стало відомо, що Україна працює з виробниками над новим поколінням дронів-перехоплювачів, які мають забезпечити захист від російських реактивних шахедів. Наразі є відповідні розробки та тривають їхні випробування. 

До слова, 17 вересня президент Зеленський повідомив, що українські перехоплювачі успішно збили реактивний шахед під час випробувань. Україна планує масштабувати цей напрямок для протидії російським повітряним загрозам. 

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Теги: армія військові технології дрон

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