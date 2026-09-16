Робот зі ШІ може стати ведучим: Люкс ФМ звернулося до Ради

Робот-гуманоїд має взаємодіяти зі слухачами та створювати контент у реальному часі

Радіо «Люкс ФМ» готує пілотний проєкт із роботом-гуманоїдом, який працює на основі штучного інтелекту. Компанія звернулася до Верховної Ради та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, щоб з’ясувати, як законодавство регулюватиме участь машини у створенні та веденні радіопрограм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Нового працівника звати ДжІван Люксійович Вишня

Робот уже став частиною публічного образу «Люкс ФМ». Його звати ДжІван Люксійович Вишня. Для нього створили окремі сторінки в Instagram і TikTok, де він розповідає про роботу на радіо та знайомиться зі своїми колегами.

У першому відео робот назвав себе новим ведучим «Люкс ФМ». Радіостанція також показала, як він взаємодіє з іншими працівниками та пересувається містом. За даними самої компанії, ДжІван має не лише з’являтися перед камерою, а й брати участь у роботі радіоефіру.

Пілотний проєкт передбачає використання робота безпосередньо у прямих ефірах. Він має реагувати на голосові повідомлення, підтримувати діалог із людьми, рухатися та жестикулювати. Окремо передбачена можливість створювати аудіовізуальний контент у реальному часі.

Закон поки не дає очевидної відповіді

Одна з головних проблем, яку хоче вирішити радіостанція, стосується самого статусу ДжІвана. Закон України «Про медіа» визначає ведучого (диктора) як особу, яка забезпечує змістовну реалізацію творчого задуму програми. Серед його функцій – поєднання елементів програми, керування процесом її реалізації іншими учасниками або супроводження ефіру поясненнями, оголошеннями правил чи результатів.

У законі також зазначено, що ведучий здійснює діяльність на підставі трудових, цивільно-правових чи інших відносин із суб’єктом у сфері медіа або особою, яка забезпечує створення програми.

«Люкс ФМ» просить роз’яснити, чи може робот юридично вважатися ведучим, якщо він фактично виконує частину відповідних функцій. Для компанії це важливо не лише з погляду назви посади, а й через правила відповідальності за контент, який створюватиме штучний інтелект.

Окремо радіостанція порушила питання авторських прав на матеріали, які ДжІван генеруватиме самостійно під час прямого ефіру.

Що буде, якщо робот скаже заборонене

Додаткові запитання виникають через здатність системи генерувати відповіді без попередньої підготовки. Якщо робот реагуватиме на повідомлення слухачів наживо, редакція не матиме можливості заздалегідь перевірити кожну його репліку.

Тому «Люкс ФМ» хоче отримати алгоритм дій на випадок, якщо штучний інтелект поширить заборонену інформацію або скаже щось, за що закон передбачає відповідальність. Серед питань компанії – чи достатньо буде вимкнути мікрофон або живлення робота, спростувати його слова чи окремо заявити, що редакція не поділяє конкретну репліку.

Окрема увага приділена поведінці гуманоїда в кадрі. Компанія цікавиться, чи може медіа відповідати за випадковий жест робота, якщо той виник через технічний збій і може бути сприйнятий як порушення законодавства або етичних норм.

Робот і мовна квота

Ще одне питання стосується використання української мови. Закон України «Про медіа» зобов’язує радіомовників забезпечувати не менше 90% тижневого обсягу ведення програм державною мовою. Норма поширюється на новинно-аналітичні та розважальні програми, які ведуть ведучі або диктори.

У «Люкс ФМ» хочуть з’ясувати, чи можна зараховувати до цієї квоти ефірний час, коли робот самостійно генерує текст українською мовою та озвучує його.

Питання виникає через формулювання закону: програма вважається виконаною державною мовою, якщо, зокрема, репліки ведучих та інших учасників виконані або озвучені українською. Закон водночас визначає ведучого як «особу».

ДжІван уже отримав власні соцмережі

Поки компанія з’ясовує юридичні нюанси майбутньої роботи робота, ДжІван Люксійович Вишня вже бере участь у промокампанії радіостанції. На його сторінках публікують відео із закулісся «Люкс ФМ», знайомства з працівниками та перші появи гуманоїда поза студією.

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У «Люкс ФМ» також повідомили, що ДжІван з’явиться на премії «Люкс ФМ Awards», яка відбудеться 4 жовтня у Палаці спорту.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про використання штучного інтелекту в українських медіа. Експерти звертали увагу на необхідність перевіряти матеріали, створені ШІ, оскільки такі системи можуть генерувати помилкову інформацію.