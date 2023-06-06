Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)

Автономні літальні апарати, які можуть перевозити пасажирів і важкі вантажі

Мета проєкту полягає в тому, щоб за допомогою дронів поліпшити ситуацію з заторами на дорогах Ізраїлю

Ізраїль розпочав тестові польоти автономних літальних апаратів, які можуть перевозити пасажирів і важкі вантажі. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Перші тестові польоти повітряного таксі є частиною дворічного пілотного проєкту вартістю $10 мільйонів під керівництвом Ізраїльської національної ініціативи з використання безпілотників (INDI).

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Мета проєкту полягає в тому, щоб за допомогою дронів перевозити пасажирів і важкі вантажі, а також поліпшити ситуацію з заторами на дорогах Ізраїлю, більш ефективно надавати комерційні та державні послуги.

Минулого тижня 11 компаній, які займаються експлуатацією та доставкою дронів, взяли участь у випробуваннях та експериментальних польотах у межах проєкту по всій країні.

«Це перша така ініціатива в світі, спрямована на широке і міждисциплінарне дослідження нових технологій, включаючи перевезення вантажів, а згодом і людей», – сказала міністр транспорту Мірі Регев.

За словами міністра, спільний проєкт охоплює всі аспекти, включаючи регулювання та законодавчі зміни, пов'язані з комерційною експлуатацією безпілотників як додаткового інструменту для розв'язання проблеми заторів.

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Водночас розглядається питання поділу авіапростору та побудови авіамаршрутів з метою врегулювання одночасного руху дронів і літаків.

Нагадаємо, ватажок проіранської терористичної організації «Хезболла» Хасан Насралла, що базується в Лівані, виступив 25 травня на честь 23-ї річниці одностороннього виходу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) з Лівану і заявив, що «сильного Ізраїлю більше не існує».

До слова, в Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони «Залізний купол» морського базування.