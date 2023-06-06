Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)
Автономні літальні апарати, які можуть перевозити пасажирів і важкі вантажі
фото: скріншот з відео David Ressler

Мета проєкту полягає в тому, щоб за допомогою дронів поліпшити ситуацію з заторами на дорогах Ізраїлю

Ізраїль розпочав тестові польоти автономних літальних апаратів, які можуть перевозити пасажирів і важкі вантажі. Про це повідомляє The Times of Israel.

Перші тестові польоти повітряного таксі є частиною дворічного пілотного проєкту вартістю $10 мільйонів під керівництвом Ізраїльської національної ініціативи з використання безпілотників (INDI).

Мета проєкту полягає в тому, щоб за допомогою дронів перевозити пасажирів і важкі вантажі, а також поліпшити ситуацію з заторами на дорогах Ізраїлю, більш ефективно надавати комерційні та державні послуги.

Минулого тижня 11 компаній, які займаються експлуатацією та доставкою дронів, взяли участь у випробуваннях та експериментальних польотах у межах проєкту по всій країні.

«Це перша така ініціатива в світі, спрямована на широке і міждисциплінарне дослідження нових технологій, включаючи перевезення вантажів, а згодом і людей», – сказала міністр транспорту Мірі Регев.

За словами міністра, спільний проєкт охоплює всі аспекти, включаючи регулювання та законодавчі зміни, пов'язані з комерційною експлуатацією безпілотників як додаткового інструменту для розв'язання проблеми заторів.

Водночас розглядається питання поділу авіапростору та побудови авіамаршрутів з метою врегулювання одночасного руху дронів і літаків.

Нагадаємо, ватажок проіранської терористичної організації «Хезболла» Хасан Насралла, що базується в Лівані, виступив 25 травня на честь 23-ї річниці одностороннього виходу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) з Лівану і заявив, що «сильного Ізраїлю більше не існує».

До слова, в Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони «Залізний купол» морського базування.

Теги: таксі безпілотник Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запустили на Київ іранські баражуючі боєприпаси Shahed
Над Києвом було знищено понад 30 дронів Shahed: деталі нічної атаки
8 травня, 06:50
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
12 травня, 16:33
Літак-бомбер знищив ворожу гармату-гаубицю Д-20
Міністр показав роботу секретного літака-бомбера, що нищить окупантів (відео)
23 травня, 07:33
Кияни сиділи та лежали на підлозі в київській підземці
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
29 травня, 06:52
Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками
ЗСУ збили ворожі дрони біля Дніпра
19 травня, 22:58
Губернатор Бєлгородської області повідомив про обстріл кількох сіл в регіоні
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
22 травня, 21:02
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував атаку безпілотників на Москву
«Дрони хочуть повернутися до своїх творців». Банкова відреагувала на атаку на Москву
30 травня, 10:43
Уламки пошкодили установку з переробки нафти
У Росії безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (відео)
31 травня, 09:14
РФ атакує Україну іранськими дронами
В іранських дронах виявлено деталі з країн-союзників України
3 червня, 06:15

HiTech

Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)
Ізраїль першим у світі випробовує повітряне таксі (відео)
Вперше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса
Вперше в історії відбулася пряма трансляція з орбіти Марса
Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту
Австралія хоче законодавчо врегулювати діяльність штучного інтелекту
Індія запустила на орбіту новітню ракету з навігаційним супутником (фото, відео)
Індія запустила на орбіту новітню ракету з навігаційним супутником (фото, відео)
Компанія Маска отримала дозвіл проводити клінічні випробування чипів Neuralink на людях
Компанія Маска отримала дозвіл проводити клінічні випробування чипів Neuralink на людях
У Туреччині протестовано нову балістичну ракету «Тайфун» (відео)
У Туреччині протестовано нову балістичну ракету «Тайфун» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
51K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
16K
На Житомирщині пролунали вибухи
14K
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
13K
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту