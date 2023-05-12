Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)

Віталій Кличко: «Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе»

Мер Києва Віталій Кличко показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває мирних українців і руйнує українські міста та села. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими росія вбиває мирних українців і руйнує наші міста та села. Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами», – написав мер міста.

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Кличко наголосив, що Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість.

«Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, протиповітряна оборона Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

Як повідомлялося, сили оборони створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.