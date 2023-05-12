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Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко показав залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває українців (відео)
фото скріншот відео

Віталій Кличко: «Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе»

Мер Києва Віталій Кличко показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія вбиває мирних українців і руйнує українські міста та села. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими росія вбиває мирних українців і руйнує наші міста та села. Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами», – написав мер міста.

Кличко наголосив, що Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість.

«Для Міжнародного суду доказів більш, ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!», –  підкреслив Кличко.

Нагадаємо, протиповітряна оборона Києва здійснюється за багаторівневим принципом ешелонування.

Як повідомлялося,  сили оборони створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України. 

Теги: росія Віталій Кличко озброєння ракета безпілотник війна

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