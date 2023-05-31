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У Росії безпілотники атакували два нафтопереробні заводи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Внаслідок падіння безпілотника стався вибух

У Краснодарському краї Росії цієї ночі безпілотники атакували відразу два нафтопереробні заводи – Афіпський та Ільський. Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

За попередніми даними, завод був атакований близько половини четвертої ранку. Внаслідок падіння безпілотника стався вибух. За наявною інформацією, внаслідок атаки «ніхто не постраждав». Займання на території підприємства також не сталося. Наразі на місці працюють співробітники спецслужб.

У цей же час безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод: уламки пошкодили установку з переробки нафти, почалася пожежа.

«У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок з перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БПЛА», – повідомив місцевий губернатор Веніамін Кондратьєв.

Нагадаємо, 27 травня, у Псковській області Росії прогримів вибух.

Теги: пожежа вибух завод безпілотник відео росія нафта

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