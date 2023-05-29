Ізраїль успішно протестував морську версію «Залізного купола»
У межах випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях
В Ізраїлі успішно провели серію випробувань системи протиракетної оборони «Залізний купол» морського базування. Про це повідомляє міністерства оборони країни.
У відомстві наголосили, що здійснили ще один крок для досягнення остаточної експлуатаційної спроможності «Залізного купола» на борту корветів Військово-морських сил Ізраїлю класу Sa'ar 6.
«Успішно завершено серію багатосистемних і багаторівневих випробувань з використанням C-Dome (морська версія «Залізного купола)», – йдеться в повідомленні.
The Jerusalem Post повідомляє, що у межах випробувань проводилися пуски ракет по навчальних цілях з ракетного корвета «Маген», який має на озброєнні армія Ізраїля (ЦАХАЛ).
Під час тренувань система C-Dome успішно виявила та знищила всі дрони та крилаті ракети.
Нагадаємо, що у Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу.
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