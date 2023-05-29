Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
Кияни вночі змушені спускатися в підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя
Ніч на понеділок, 29 травня, була дуже тривожною, зокрема для киян. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
У соцмережі з’явилися фото, як мешканці Києва рятуються від російських ракета та ударних дронів. Багато киян вночі змушені спускатися у підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.
Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.
Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.
Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.
Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.
Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.
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