Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)

Кияни сиділи та лежали на підлозі в київській підземці

Кияни вночі змушені спускатися в підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя

Ніч на понеділок, 29 травня, була дуже тривожною, зокрема для киян. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

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У соцмережі з’явилися фото, як мешканці Києва рятуються від російських ракета та ударних дронів. Багато киян вночі змушені спускатися у підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.

фото із соцмережі

фото із соцмережі

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

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Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.

Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.

Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.