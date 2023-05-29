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Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото)
Кияни сиділи та лежали на підлозі в київській підземці
фото із соцмережі

Кияни вночі змушені спускатися в підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя

Ніч на понеділок, 29 травня, була дуже тривожною, зокрема для киян. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

У соцмережі з’явилися фото, як мешканці Києва рятуються від російських ракета та ударних дронів. Багато киян вночі змушені спускатися у підземку столичного метрополітену, щоб зберегти свої життя.

Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото) фото 1
фото із соцмережі
Ніч в метро: як кияни рятуються від російських ракет (фото) фото 2
фото із соцмережі

Як повідомлялося, у ніч на 29 травня масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.

Під час тривоги у Києві та області прогриміли вибухи.

Це була вже 15-та повітряна атака на Київ від початку місяця. Цією ночі знов були дрони, за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.

Практично одночасно із атакою БпЛА з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. 

Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків. Загалом силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

Теги: Київ кияни ракета безпілотник війна росія

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